Митрополита Никодима похоронят 17 сентября

Вечером 15 сентября года на 91-м году жизни в архиерейской резиденции на территории Свято-Покровского мужского монастыря в Харькове преставился ко Господу митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим.

Утром 16 сентября, после Божественной литургии в Иоанно-Богословском храме архиерейской резиденции, тело почившего владыки было перенесено в Благовещенский кафедральный собор г. Харькова. Здесь викарий Харьковской епархии архиепископ Изюмский Онуфрий совершил у гроба владыки заупокойную литию, сообщает официальный сайт Украинской Православной Церкви.

В субботу 17 сентября в Благовещенском соборе состоится Божественная литургия, по окончании которой будет совершен чин погребения. Митрополит Никодим будет похоронен на территории кафедрального собора.

Официальный сайт РПЦ