Десять пар молодожен из Луганска получили благословение патриарха Кирилла

В Луганске патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил десять пар молодожен возле памятного знака в честь 2000-летия Рождества Христова.



Супруги рассказали журналисту УНИАН, что они готовились ко встрече с предстоятелем Русской Православной Церкви, прошли таинство венчания, и, получив патриаршее благословение, надеются счастливо прожить совместную жизнь.



Предстоятель РПЦ обратился к молодым семьям с советом о том, как сохранить семейное счастье.

«Для многих современных людей любовь – это удовольствие. Любить – значит получать удовольствие. Это правильно только отчасти. Любовь это не удовольствие, потому что удовольствие всегда проходит быстро. Вы же это хорошо знаете, купили платье красивое, поносили-поносили и оно вам надоело. Удовольствие прошло… Оно проходит так быстро, что с этим удовольствием человек не может связывать свою жизнь. Поэтому любовь – это не удовольствие», - сказал патриарх Кирилл.



По словам патриарха, для того, чтобы быть счастливым в браке нужно уметь быть не тягостным друг другу.

«Когда муж отдает себя жене и когда жена видит, что он делает все для нее. Когда жена отдает себя мужу и муж видит, что она все делает ради него. Вот эта взаимная отдача себя друг другу – это и есть любовь. Если пронесете эту способность через всю свою жизнь, вы никогда не разведетесь и будете счастливы. Если человек способен жертвовать, он способен любить. Не способен жертвовать – не способен любить. Сколько бы вы браков не сменили. Хоть десять. Ничего не получится. И вот вам моя заповедь, если будете праведно жить, будете счастливы», - посоветовал он молодоженам.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что очень бы хотел, чтобы эти десять супружеских пар прожили в браке долгую и счастливую жизнь.

Антон и Ольга Стариковы:

"Очень хочется, чтоб в семейной жизни что-то поменялось после благословения, чтоб было больше терпения друг к другу. Ждем чуда и внутреннего спокойствия!"

Евгений и Ирина Кричок:

"Это большой праздник для нас, для всей нашей семьи. Мы очень счастливы и надеемся, что все в жизни у нас будет хорошо. Я считаю, что Луганску и луганчанам очень повезло, такое историческое событие как приезд предстоятеля православной церкви случается, может раз в жизни".

Владимир и Наталья Малкины:

"Для нас очень большая честь присутствовать здесь и получить благословение. Чувствуем себя избранными. Духовное благосостояние нашей семьи после благословения патриарха будет только увеличиваться. А жители города Луганска, услышав, увидев патриарха Кирилла, возможно, задумаются о духовной стороне своей жизни".

Александр и Кира Добровольские:

"Внутри такое чувство радости! Но благословение патриарха может наставить на истинный путь, а жизнь мы будем проживать самостоятельно, и от нас будет зависеть, насколько мы будем счастливы".

Виктория Симбирская, специально для УНИАН