Отошел ко Господу митрополит Харьковский и Богодуховский УПЦ Никодим

В Харькове на 91-м году жизни скончался митрополит Харьковский и Богодуховский Украинской Православной Церкви Никодим.

Как сообщил корреспонденту УНИАН собственный источник, владыка скончался вчера вечером в своей резиденции на территории Свято-Покровского монастыря УПЦ.

По неофициальной информации, врачи констатировали смерть от болезни сердца и хронических заболеваний.

*** Митрополит Никодим (Николай Руснак) родился 18 апреля 1921 года в селе Давидовцы Кицманьского района Черновицкой области.

Архиерей Русской церкви, с 13 сентября 1989 года - митрополит Харьковский и Богодуховский. Старейший как по хиротонии (посвящению в сан), так и по возрасту епископ Русской православной церкви.

С апреля по 27 мая 1992 исполнял обязанности предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (до избрания ее главой митрополита ВЛАДИМИРА (Сабодана) вместо ФИЛАРЕТА (Денисенко), который ныне возглавляет УПЦ Киевского патриархата).

