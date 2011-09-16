В Луганске парень на инвалидной коляске прорвался к патриарху Кириллу (фото)

В Луганске после церемонии благословения десяти супружеских пар, которую вел патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, 28-летний парень на инвалидной коляске прорвался через охрану, чтобы получить благословение. Как передает корреспондент УНИАН, парень выехал на коляске и встал перед патриархом, когда тот направлялся к автомобилю.



Предстоятель РПЦ остановился и пообщался с молодым человеком. По словам патриарха, «Господь дает нам испытания, кому-то через немощи, кому-то через бедность, но если в сердце живет вера, то жизнь не кажется такой тяжелой».

Как рассказала журналистам мама 28-летнего парня Татьяна, ее сын Дмитрий болен детским церебральным параличом, но, несмотря на недуг, он вместе с ней ездил как паломник в Москву, чтобы встретиться с патриархом.

«Это была его мечта. Мы еще вчера во Владимирском соборе хотели с ним пообщаться, сын хотел получить благословение, но не получилось, слишком много было людей. А сегодня удачно так встали и попросили милиционера нас пропустить, он и пропустил», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 14-15 сентября в Луганске с пастырским визитом прибывал Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ. Вчера вечером он посетил Владимирский собор. Вчера утром в центре Луганска на Театральной площади патриарх Московский и всея Руси отслужил Божественную литургию, которая собрала около 10 тысяч человек. После литургии он заложил камень в фундамент нового храма и благословил десять пар молодожен на счастливую семейную жизнь.