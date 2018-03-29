Зачем приезжал Патриарх?

Патриарх уехал.

Визит, казалось бы, стремительно короткий, оказался столь насыщен событиями и впечатлениями, что еще долго и верующие и те, для кого Церковь лишь религиозная составляющая, будут обсуждать, вспоминать и рассматривать фотографии этих двух сентябрьских дней. Для епархии же Луганской – это веха, и словосочетания «до визита Святейшего» и «после визита Патриарха» станут скоро естественной и понятной временной границей в нашей церковной жизни.



14 сентября. Встреча патриарха Кирилла в аэропорту Луганска.

Сегодня для меня лично уже четко выделены три основные момента прошедшего события.

Первый, это, конечно, Литургия на Театральной площади.

Второй, проповедь Святейшего после литургийного евангельского чтения.

И третий, отсутствие политической составляющей в самом визите, в мероприятиях и встречах.



14 сентября. Посещение Свято-Владимирского собора Луганска.

Оставлю два первых момента для статьи в церковное СМИ. Здесь остановлюсь на третьем впечатлении.

Впервые за 20 лет, в Луганске, в самом центре города, состоялось многотысячное общественное мероприятие, где отсутствовали политические лозунги, где не было партийных знамен и куда стремились попасть многие и многие. Отсутствовали на площади страстные речи, перекошенные злобой лица и не было призывов добиваться власти, как и не звучали лозунги, вкупе с обвинениями.

Иное присутствовало: совместная молитва, прошение к Творцу о умиротворении и даровании жизни мирной и благочестивой.

Без работы остались те журналисты, кто выискивал протестующих и несогласных, кто желал увидеть перебранку и эпатажные выходки.



15 сентября. Божественная Литургия на Театральной площади Луганска.

Не было этого. Удивительные по красоте молящиеся луганчане, слезы на их глазах и радость на лицах. Когда же практически вся площадь запела «Отче наш» журналисты и телеоператоры растерялись. Эта растерянность объяснима и понятна. Ведь для многих из пишущей и снимающей братии, Церковь до дня нынешнего - это всего лишь еще одно место политических противостояний, наполненное потенциальным и довольно многочисленным электоратом.

Сегодня, листая новостные интернет-страницы, сразу заметно разочарование тех, кто предполагал еще раз поведать о «экспансии Москвы», «притеснении украинского языка», «кровавых происках Кремля» и подобных пиарных тем.

Не вышло.



15 сентября. Возложение венков к могиле Неизвестного солдата.

Над Театральной площадью шелестели лишь знамена патриарха, взлетали в небо зеленые шарики, а с алтарного помоста Святейший просил любить друг друга, жить вместе, да искать, прежде всего, в себе любимом источник собственных нестроений, болезней и неудач. Ни тебе призывов к уничтожению еретиков, ни пожеланий политических перемен, ни определений новых врагов.



15 сентября. Встреча с новобрачными.

Осталась не затронутой и так называемая «проблема» украинского языка, да и как ее трогать, если накануне визита из Москвы пришло однозначное требование обеспечить при телетрансляции литургии украиноязычного комментатора. Пришлось срочно звонить в Киев и испрашивать благословение на командирование в Луганск игумена Лонгина (Чернуху), который вместе с российским комментатором Николаем Державиным и вел телерепортаж. Да и на самом сайте Московской Патриархии странные, для многих озабоченных «русификацией», явления происходят. Там все материалы и на украинском выложены.



15 сентября. Встреча с новобрачными.

Перед визитом практически все журналисты спрашивали: «Цель визита патриарха Кирилла в Луганск?» Ответ, что помолиться с нами Святейший приезжает, их естественно не удовлетворял, но как оказалось, это и было то основное, для чего впервые в истории на луганскую землю приехал патриарх.

Судите сами.



15 сентября. Освящение закладного камня в основание храма на территории Луганской областной детской больницы.

В первый день, сразу с аэродрома Святейший едет в кафедральный собор, где просит о молитве и дарит верующим Свято-Владимировского храма икону Казанской Божьей Матери, то есть тот образ, который особо молитвенно почитаем в нашей Церкви.

На следующий день, в присутствии (как определили органы правопорядка) более 20 тысяч верующих служится Божественная Литургия, то есть совершается Таинство, без которого невозможна Церковь как таковая. «Литургия» и переводится с греческого, как «служение», «общее дело», то есть общая молитва.

Затем, патриарх направляется на площадь Героев Великой Отечественной войны, где молится о павших и возлагает цветы к Пилону славы и Могиле Неизвестного солдата. Его встречают ветераны и здесь молитва, добрые пожелания и благословение.

В областной детской онкологической больнице патриарх Кирилл благословляет закладку храма, основная цель которого молитва о болящих детях и социальная помощь молодым семьям. И заключительная часть визита – молитвенное благословение молодоженов.



15 сентября. Проводы Патриарха Кирилла в аэропорту Луганска.

Так зачем же приезжал Святейший? Разве не для молитвы? Не для пожелания Божьей помощи трудолюбивому луганскому народу?

Могу еще добавить то, что не увидели и где не присутствовали журналисты, что не вошло в новостные сообщения, репортажи и статьи о визите. В конце литургии все священники, участвующие в богослужении, подходили за благословением к Святейшему. Каждого из нас патриарх, вручая икону Спасителя, просил лишь об одном: «Храните веру православную, крепите единство Церкви, любите свою паству».

Так что, уважаемые заполитизированные работники пера и видеокамер, не ищите в этом великом событии для нашего края иных смыслов. Будьте правдивы и объективны.

Передайте своим читателям и зрителям вот эти слова, сказанные Святейшим патриархом Кириллом в литургийной проповеди:

«Иногда даже искушенные люди в политике говорят: «Народ не обманешь!». Правильно, не обманешь. Не обманешь православный народ, который причащается святых Христовых Тайн, который хранит Веру Православную! И многое человек может не знать, но внутренний голос будет подсказывать, как вести себя, внутренняя сила будет ограждать человека от греховных и неправильных поступков! Вот почему Господь и говорит: «Что врата ада не одолеют Церковь», потому что силой Божией изгоняется сила бесовская. Силой Божией восполняется немощная сила человеческая, и верующий и преданный Богу человек обретает силу, становится непобедимым».

После завершения визита я весь вечер провел в Луганске. Было много встреч, но мне особо запомнились слова 40-летней учительницы из Северодонецка:

- Батюшка, я не знаю, как это передать, но как же удивительно радостно, когда вокруг все едины, когда понимаешь, что есть самое главное в жизни никакому времени неподвластное. Вот мне трудно сейчас. Зарплата небольшая, детки не всегда послушные, а увидела патриарха, помолилась с ним и знаю, что Бог и меня, и всех моих не оставит.

Протоиерей Украинской Православной Церкви Александр Авдюгин

Фото: официальный сайт Русской Православной Церкви Московский Патриархат.