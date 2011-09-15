В Луганске патриарх Кирилл рассказал молодоженам как сохранить семейное счастье

В Луганске патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ благословил десять пар молодожен возле памятного знака в честь 2000-летия Рождества Христова. Как передает корреспондент УНИАН, предстоятель РПЦ обратился к молодым семьям с советом о том, как сохранить семейное счастье.

«Для многих современных людей любовь – это удовольствие. Любить – значит получать удовольствие. Это правильно только отчасти. Любовь это не удовольствие, потому что удовольствие всегда проходит быстро. Вы же это хорошо знаете, купили платье красивое, поносили-поносили и оно вам надоело. Удовольствие прошло… Оно проходит так быстро, что с этим удовольствием человек не может связывать свою жизнь. Поэтому любовь – это не удовольствие», - сказал патриарх КИРИЛЛ.

По словам патриарха, для того, чтобы быть счастливым в браке нужно уметь быть не тягостным друг другу.

«Когда муж отдает себя жене и когда жена видит, что он делает все для нее. Когда жена отдает себя мужу и муж видит, что она все делает ради него. Вот эта взаимная отдача себя друг другу – это и есть любовь. Если пронесете эту способность через всю свою жизнь, вы никогда не разведетесь и будете счастливы. Если человек способен жертвовать, он способен любить. Не способен жертвовать – не способен любить. Сколько бы вы браков не сменили. Хоть десять. Ничего не получиться. И вот вам моя заповедь, если будете праведно жить, будете счастливы», - посоветовал он молодоженам.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что очень бы хотел, чтобы эти десять супружеских пар никогда не развелись.

Как сообщал УНИАН, 14-15 сентября в Луганске с пастырским визитом пребывает Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ. Вчера вечером он посетил Владимирский собор. Сегодня утром в центре Луганска на Театральной площади патриарх Московский и всея Руси отслужил Божественную литургию. После литургии он заложил камень в фундамент нового храма.