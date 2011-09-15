В Луганске патриарх Кирилл заложил камень в основание строительства нового храма

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ в центре Луганска заложил камень в основание строительства храма в честь Иконы Божией Матери «Умиление».

Как передает корреспондент УНИАН, патриарх одобрил инициативу луганского духовенства построить храм именно на территории детской областной больницы.

«Многие родители и дети будут приходить сюда обращаться к Царице небесной, чтобы она от своего образа умилила, растворила их печаль, дала надежду на исцеление. Дай Бог, чтобы это место стало духовным центром, куда приходили бы молодожены, венчались и сохраняли непорочность и святость совместной супружеской жизни. Помните, что если оторвать понятие любви от терпения, любовь разобьется о лодку быта», - сказал патриарх КИРИЛЛ.

Всем присутствующим от имени патриарха раздали образы Христа Спасителя.

«На обратной стороне этого образа есть благословение патриарха Московского и всея Руси. Храните его, и, может быть в тяжелую минуту жизни, молясь перед ним, вы обретете помощь свыше», - отметил патриарх КИРИЛЛ.

Как сообщал УНИАН, 14-15 сентября в Луганске с пастырским визитом прибывает Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ. Вчера вечером он посетил Владимирский собор. Сегодня утром в центре Луганска на Театральной площади патриарх Московский и всея Руси отслужил Божественную литургию.

