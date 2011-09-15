Христианские психологи Украины объединились в профессиональный союз

В Киеве 10 сентября состоялся круглый стол, собравший христиан-психологов и терапевтов Украины.

Мероприятие вызвало широкий интерес у представителей христианского сообщества. Об этом свидетельствовали состав и число участников форума, причем большинство представителей евангельской христианской традиции являются душепопечителями или профессиональными психологами.

В частности в работе круглого стола приняли участие психолог Синодального отдела по делам молодежи Украинской Православной Церкви, представители Украинского Католического Университета и научных сообществ Украины.

Открывая круглый стол, модератор, кандидат психологических наук, Людмила Гридковец подчеркнула, что за последние 15 лет студентов, исповедующих христианские взгляды, увеличилось с 9 до 97% (выборка в городе Киев). В связи с этим возрастает необходимость в качественной христианской профессиональной помощи населению.

Церковь не может закрыть глаза на вопросы повседневности своих прихожан и людей, пришедших из мира. Так, за последние четыре года все чаще среди христиан наблюдаются суицидальные проявления, возрастает число разводов, становятся явными проявления психических и психологических заболеваний среди верующих людей.

Практическую сторону этих вопросов затронула Анна Лелик, экзистенциальный консультант, психолог Синодального молодежного отдела УПЦ. В частности, в своем докладе «Тупики эстетической жизни по Кьеркегору» она подчеркнула, что каждый человек сталкивается с «эстетическим» (хочу) и «этическим» (надо). По ее словам, важно полюбить боль, признать ее в своей жизни и в этом признании обрести свою цельность.

Участники также обсудили вопросы интеграции богословия и психологии, концепции христианской психологии, формы сотрудничества христианских психологов и психотерапевтов и другие.

В заключение участники форума пришли к выводу, что сейчас особенно актуален вопрос создания профессионального союза христианских психологов. Это обеспечит разработку программы подготовки специалистов по христианскому консультированию и психотерапии. Также Людмила Гридковец предложила для рассмотрения «Концепцию сообщества христиан психологов и психотерапевтов» как тему следующей встречи.

«Религия в Украине»