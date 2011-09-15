Протоиерей Александр Авдюгин: Патриарх в Луганске

"Православие в Украине"

Информационные сообщения, если их не обогатили политические и прочие пристрастия, сухо сообщают о том, кто сопровождает Святейшего Патриарха Кирилла, кто встречает, что говорится в приветственных словах и речах, а также рассказывают о планах визита.

Многие из читающих данные сообщения по старой, приобретенной в недалеком прошлом, привычке пытаются «между строк» информации о визите выискивать тайные планы, а в расстановке имен, фамилий и запятых увидеть эксклюзивные «откровения» и завуалированные смыслы. Другие же, напрочь заполитизированные двумя десятками лет постоянной борьбы друг с другом, естественно, определяют это событие как продолжение страстей современного секулярного мира, где каждый шаг, взгляд и улыбка – есть многомысленная дипломатия с заговорами и пристрастиями. Само собой, и первые, и вторые строят по поводу происходящего прожекты глобального характера, рассуждают о перспективах и последствиях, а также пытаются объяснить себе и иным, что неспроста сам Московский Патриарх приехал туда, куда за всю историю данного края патриаршая нога не ступала.

Каких только тем не было!

Еще задолго до приезда Святейшего журналисты и корреспонденты практически всех политических направленностей и группировок начали обращаться в епархиальную пресс-службу со стандартным вопросом:

– Какова цель приезда Патриарха Кирилла в Луганск? – и услышав от нас радостное и короткое: – Помолиться со своей паствой! – они удивленно скисали, потому что подобного действа в их понимании и повседневной практике предусмотрено не было.

Вчера вечером, ожидая задерживающийся на 40 минут прилет патриаршего самолета, я наблюдал за большой группой представителей светских СМИ, которые обсуждали между собой вопросы, которые они возможно смогут задать Патриарху.

Каких только тем не было!

Тут тебе и пентархия, вкупе с Антиохией, и газовая труба с российскими президентскими выборами, и, естественно, «экспансия» с автокефалией. Весь реестр современного злободневного политического злословия, где нет места ни Богу, ни вере.

Святейший просто делился своими размышлениями и надеждами

Патриарх же, подошедший к микрофонам, сказал совершенно об ином:

– Я прибыл в Луганск с пастырским визитом.

В его дальнейших словах, не было ни тайны, ни политики, ни столь надоевших сегодня двусмысленных выводов. Святейший просто делился своими размышлениями и надеждами, которые в эти два сентябрьские дня связаны с нашим краем.

Вот его слова: «Луганск, как и весь Донбасс, занимает особое место и в истории нашего некогда единого Отечества, и в современной жизни Украины. Это место, где ковалась и куется экономическая мощь, где работают люди-труженики, где создаются материальные ценности, имеющие большое значение для жизни человека, общества и государства.

Но, в первую очередь, я хотел бы сказать о вере жителей Луганской земли. Даже в то трудное время, когда здесь не хватало храмов, когда здесь не было епархии, вера православная жила в сердцах и умах людей и помогала им в их жизни, труде, борьбе. И сегодня, радуясь успехам Луганской епархии за минувшие 20 лет, мы с благодарностью вспоминаем предыдущие поколения верующих жителей Луганска и области, и будем возносить Богу благодарственную молитву об их подвиге и трудах — как и о трудах всех тех, кто сегодня умножает духовное благополучие Луганской земли и укрепляет материальное благополучие Украины».

Во время подхода Патриарха к прессе заходило солнце, и рядом стоящий священник ткнул меня локтем в бок:

– Смотри, батюшка, — «Свете Тихий»…

И действительно, в душе звучало, пело и молилось: «Свете Тихий святыя Славы Безсмертнаго Отца Небеснаго… пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, … темже мир Тя славит».

Патриарх приехал. Помолиться вместе с нами…

