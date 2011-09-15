Патриарх Кирилл призвал луганчан не поддаваться ереси

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ призвал луганчан не поддаваться ереси и рассказал притчу.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Божественной литургии в Луганске на Театральной площади патриарх КИРИЛЛ обратился к луганчанам и паломникам с пастырским словом, в котором пожелал хранить православную веру и единство церкви, а также не попадать под влияние ереси. При этом он рассказал верующим притчу об изгнании легиона бесов из бесноватого и гибели стада свиней.

«Я бы хотел всем вам, мои дорогие братья и сестры, от всего сердца пожелать хранить веру православную, хранить единство матери-церкви, помня грозные слова апостола: если даже ангел с неба станет благовествовать вам не то, чему бы вы были научены — анафема да будет. Распространяйте свет Божий вокруг себя, чтобы изгнать из рода человеческого всякое беснование, будь то интеллектуальное или же происходящее от злой воли человеческой», - отметил патриарх КИРИЛЛ.

Он призвал всех присутствующих держаться истинной веры православной, воспитывать в ней своих детей и внуков.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ прибыл с визитом в Луганскую и Алчевскую епархию УПЦ.

В центре Луганска на Театральной площади Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ отслужил Божественную литургию.

Сегодня, как ожидается, патриарх КИРИЛЛ примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата на площади Героев Великой Отечественной войны и совершит закладку камня в основание храма в честь иконы Божьей Матери ”Умиление” в Луганске и благословит десять пар новобрачных.