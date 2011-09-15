Почему глава УПЦ не принимает шагов для достижения автокефалии?

Один из главных сторонников автокефалии УПЦ, митрополит Черкасский и Каневский Украинской Православной Церкви 72-летний владыка Софроний (Дмитрук) в интервью "Gazeta.ua" сообщил, что Предстоятель УПЦ Митрополит Владимир в любое время мог бы привести к автокефалии УПЦ, но не принимает радикальные решения, чтобы не провоцировать конфликты. По мнению владыки Софрония, УПЦ должна сама обратиться к мировому православному сообществу о желательности повышения своего канонического статуса.

Отвечая на вопрос о возможном даровании автокефалии вопреки воле Москвы, что связано с последними решениями патриархов четырех старейших церквей мира и предстоятеля Автокефальной Церкви Кипра, владыка Софроний сказал:

"Мысль смелая. Но блаженнейший митрополит Владимир настолько авторитетный в мире православия, что ему не нужна какая-то помощь извне. Он бы мог своей волей достичь автокефалии то ли сразу после независимости, то ли сейчас. Те же патриархи нам ее свыше не подарят. Надо, чтобы мы обратились. 20 лет тому назад, когда Украина только поднялась, может, и надо было так сделать. А сейчас церковь стабилизировалась. Не все архиереи примут автокефалию. Принимать какие-то радикальные решения - значит провоцировать конфликты вплоть до нового раскола. Митрополит Владимир - мудрый человек, у него светлая голова. Он будет проводить мирную политику".

Митрополит Софроний сообщил, что он порадовался, когда после долгого противостояния объединилась Русская Православная Церковь с основной частью Русской Православной Церковью Заграницей (РПЦЗ), и сказал, что "так же должно быть радостно и всем россиянам, если объединятся церкви в Украине". Но при этом добавил, что это вряд ли произойдет при его жизни: "никому из наших соседей не нужна сильная Украина с сильной церковью. Если бы объединились наша церковь с Киевским патриархатом, то по количеству приходов это была бы наибольшая православная община в мире. После нас были бы румыны, а только после них - россияне".

На вопрос "Как вы относитесь к откровенно пророссийским епископам вашей церкви - одесскому Агафангелу, тульчинскому Ионафану и уманскому Антонию", митрополит ответил, что "для них Украины нет и не будет. Они ощущают себя россиянами. Они не хотят слышать название "украинская церковь", несмотря на то, что есть русская, сербская, грузинская и т.д. церкви.

Также, говоря о наибольшей преграде на пути к автокефалии, митрополит Софроний сказал, что это язык. "Наши люди так настроены, что могут представить богослужение на любом языке, только не на украинском... Здесь каждому епископу работы - непочатый край".

В интервью владыка заявил: "Украинцам довольно оглядываться назад. Я свою паству по национальности не отличаю. Для меня главная национальность – гражданство Украины".