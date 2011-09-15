Патриарх Филарет освятит новые храмы в Сумской области

Сумскую область 17 сентября посетит глава Украинской Православной церкви Киевского Патриархата ФИЛАРЕТ.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Сумской епархии УПЦ КП, в Недригайлове с участием Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА состоится освящение новопостроенного храма Многострадального Праведного Петра Калнышевского, а в Ромнах пройдет освящение накупольных крестов новой Петропавловской церкви, а также церкви Рождества Пресвятой Богородицы

Ранее, в мае 2011 года Патриарх ФИЛАРЕТ освятил Свято-Николаевскую церковь в поселке Дружба Ямпольского района Сумской области.

Кроме того, по данным Сумской епархии УПЦ КП, а городе Ахтырка Сумской области возобновлено строительство Храма Успения Божьей Матери, которая находится в райцентре на площади Ленина. Этот храм считается построенным еще в 1666 г. Как и все постройки того времени, он был деревянным. Каменный храм был построен в 1738 г. В 1939 г. его снесли, а после войны на месте, где стоял Святой Престол, поставили памятник Ленину. Здесь он стоит и до сих пор.