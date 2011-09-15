В Луганске состоялась Божественная литургия, которую возглавил Патриарх Кирилл

В центре Луганска на Театральной площади более 10 тысяч человек собрались на Божественную литургию, которую возглавил глава РПЦ патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ.

Как передает корреспондент УНИАН, литургия началась в 9.30 утра и продлилась до 12.00. На главной площади города установлена сцена, имитирующая церковный алтарь со святыми образами. Также на Театральной площади установлено три больших экрана.

Патриарха встретили руководители области и города: председатель Луганской ОГА Владимир ПРИСТЮК, председатель областного совета Валерий ГОЛЕНКО, городской голова Луганска Сергей КРАВЧЕНКО.

В настоящее время на Театральной площади находится более 10 тысяч человек - жители города и области, учащиеся, студенты, а так же паломники из других регионов.

По словам паломников, «этот будничный день для них стал особенным», чтобы помолиться вместе с патриархом они приехали из Алчевска, Северодонецка, Брянки и других городов.

Вокруг площади установлены палатки, где всем желающим бесплатно разливают питьевую воду. Дежурят несколько машин скорой помощи, за охраной общественного порядка следят сотрудники милиции.

Литургия прошла без инцидентов.

Во время служения патриарх КИРИЛЛ обратится с пастырским словом ко всем собравшимся.

«Я бы хотел всем вам, мои дорогие братья и сестры, от всего сердца пожелать хранить веру православную, хранить единство матери-церкви. Помня грозные слова апостола: если даже ангел с неба станет благовествовать вам не то, чему бы вы были научены — анафема да будет», - отметил в своем обращении патриарх КИРИЛЛ.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ прибыл с визитом в Луганскую и Алчевскую епархию УПЦ.

Сегодня, после Божественной литургии, патриарх КИРИЛЛ примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата на площади Героев Великой Отечественной войны и совершит закладку камня в основание храма в честь иконы Божьей Матери ”Умиление” в Луганске.