Патриарх Кирилл в Луганске: Я прибыл поддержать вас во всех ваших добрых делах

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ обратился с пастырским словом к прихожанам Украинской Православной Церкви во Владимирский кафедральном соборе Луганска. Как сообщает корреспондент УНИАН, встречая патриарха Кирилла, верующие и духовенство собрались как в храме, так и на улице.

"С великой радостью вступил я на Луганскую землю — землю-труженицу, землю, где живет особый народ. Бог благословил живущих здесь людей плодородной землей, богатыми недрами. Но ведь и плодородная земля, и богатые недра могут не приносить пользы, потому что все зависит от человека — от его отношения к Богу, к окружающему миру и к другим людям. Здесь, на этой земле, живет народ трудолюбивый, терпеливый, хранящий православную веру. Мне очень хотелось посетить Луганск, помолиться вместе с вами, поддержать вас во всех ваших добрых делах, особенно же в хранении единства Православной Церкви, в хранении благодати Божией, которая через Православную Церковь касается ума и сердца каждого верующего человека",- отметил патриарх КИРИЛЛ.

Вместе с тем, он напомнил, что епархия в Луганске открылась 20 лет назад, и до того Луганск окормлялся одесскими архипастырями, которые приезжали в город не чаще двух раз в год.

"Огромную ответственность по сохранению веры брало на себя рядовое духовенство, а также активные православные верующие люди, которые не забывали храмы, которые крестили своих детей. И когда наступили иные времена, то этот сокрытый духовный потенциал раскрылся, и мы видим сегодня Луганскую землю, покрытую множеством храмов. Здесь процветает церковная жизнь, служит большое количество духовенства, здесь люди особым образом хранят верность каноническому Православию", - отмечает патриарх КИРИЛЛ.

Святейший сообщил, что его пастырский визит приурочен к празднованию двадцатилетия епархии, чтобы "поклониться всем вам за хранение веры, за хранение единства Церкви, за хранение нашей национальной святыни ― святого канонического Православия".

Патриарх КИРИЛЛ поблагодарил духовенство, благословил руководство Луганской области и преподнес в дар Свято-Владимирскому кафедральному собору икону Казанской Божией Матери, с просьбой разместить ее в храме.

В свою очередь, митрополит Луганский и Алчевский ИОАННИКИЙ в своем приветственном слове назвал патриарха Московского и всей Руси Кирилла «ангелом Русской Православной Церкви».

«Приветствую вас как ангела Русской Православной Церкви. Ваш визит – это историческое эпохальное событие для Луганской епархии. Сегодня радуется вся Луганщина - от счастья видеть и слышать вас. Пусть вашими молитвами крепнет и растет наша Святая Русь», - сказал митрополит ИОАННИКИЙ, и преподнес в дар Патриарху Кириллу икону пресвятой Богородицы.