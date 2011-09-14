Патриарх Кирилл прибыл в Луганск

Начался визит патриарха Московского и всей Руси Кирилла в Луганскую и Алчевскую епархии. Как сообщает корреспондент УНИАН в 18.45 самолет с патриархом Кириллом приземлился в аэропорту города Луганска.

В аэропорту Его Святейшество встретили председатель Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК, городской голова Луганска Сергей КРАВЧЕНКО, председатель Луганского областного совета Валерий ГОЛЕНКО, а также митрополит Луганский и Алчевскай ИОАННИКИЙ и духовенство Украинской Православной Церкви.

«Я прибыл в Луганск с пастырским визитом. Это мое первое посещение Луганской земли, но не первое посещение Донбасса; и поводом является замечательное событие — 20-летие основания Луганской епархии.

Луганск, как и весь Донбасс, занимает особое место и в истории нашего некогда единого Отечества, и в современной жизни Украины. Это место, где ковалась и куется экономическая мощь, где работают люди-труженики, где создаются материальные ценности, имеющие большое значение для жизни человека, общества и государства.

Но в первую очередь я хотел бы сказать о вере жителей Луганской земли. Даже в то трудное время, когда здесь не хватало храмов, когда здесь не было епархии, вера православная жила в сердцах и умах людей и помогала им в их жизни, труде, борьбе. И сегодня, радуясь успехам Луганской епархии за минувшие 20 лет, мы с благодарностью вспоминаем предыдущие поколения верующих жителей Луганска и области, и будем возносить Богу благодарственную молитву об их подвиге и трудах — как и о трудах всех тех, кто сегодня умножает духовное благополучие Луганской земли и укрепляет материальное благополучие Украины», - сказал Патриарх Кирилл.

После приветственного слова предстоятель РПЦ отправился во Владимирский кафедральный собор Луганска, где планируется обращение с пастырским словом к прихожанам УПЦ.

В свою очередь, председатель Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК высказал свое мнение относительно главной задачи визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Мы все вместе должны много работать, чтобы возрождать нравственность. И естественно приезд Патриарха и его литургия направлены на то, чтобы помочь людям, сказать им нужные слова, дать ответы», – сказал В.ПРИСТЮК.

Как сообщал УНИАН, утром в четверг, 15 сентября, патриарх Кирилл возглавит Божественную литургию на Театральной площади Луганска. Также в этот день патриарх Кирилл примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата на площади Героев Великой Отечественной войны и совершит закладку камня в основание храма в честь иконы Божьей Матери "Умиление" в Луганске.

*** Предыдущий визит Патриарха Кирилла в Украину состоялся в конце июля 2011 года, он был посвящен празднованию Дня Крещения Руси. Предстоятель РПЦ принял участие в молебне около памятника Святому Владимиру, возглавил литургию в Киево-печерской лавре и открыл в Киеве Международный форум "Православные женщины: единение, служение, любовь".

