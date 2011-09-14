Что значит приезд Патриарха Кирилла для жителей Луганска?

Накануне визита предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Луганскую и Алчевскую епархии УПЦ, луганский новостной сайт Cxid.info. провел опрос: "Что для луганчан значит приезд Патриарха Кирилла?"

Лариса Борисовна, 64 года: «Приезд Патриарха – это, конечно, честь для нашего города. Все верующие ждут его приезда с нетерпением, такое событие не может остаться без внимания. Сама я не смогу поехать на Божественную литургию, но, хочется верить, что ее будут транслировать по телевидению и все, кто не сможет присутствовать лично, увидят ее».

Виктория, 22 года, студентка: «Это большое событие, потому что Патриарх к нам в город приезжает не каждый день. Те, кто верят в Бога, знают, кто такой Патриарх Кирилл. Наверное те, кто придут на литургию, будут ждать какого-то чуда, будут молиться и верить в то, что их желания могут сбыться».

Татьяна, 47 лет, реализатор: «Я постараюсь посетить литургию, потому что верю, что слово Патриарха способно вселять веру в сердца и души людей. Жители Луганска должны понимать, что его приезд – это огромный подарок для всех».

Артем, 24 года,администратор: «Для верующих жителей города и области – это большое событие. Но я считаю, что для того, чтобы верить в Бога, не нужно поклоняться кому-либо. Вера живет в сердце у каждого человека».

Людмила Александровна, 72 года: «Это большое событие для верующих. Но, к сожалению, мало кто из молодежи вообще знает, кто такой Патриарх и почему его приезд должен быть важен. Главное, чтобы это событие не показали под каким-то выгодным для политиков углом, но это маловероятно. В любом случае, как бы там ни было, люди соберутся послушать его не из политических убеждений».