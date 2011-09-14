Сегодня начинается первосвятительский визит патриарха Кирилла в Украину

14-15 сентября состоится визит патриарха Московского и всей Руси Кирилла в Луганскую и Алчевскую епархию.

Об этом сообщает официальный сайт Русской Православной Церкви Московского патриархата.

По прибытию в Луганск вечером, 14 сентября, предстоятель РПЦ посетит Владимирский кафедральный собор города. Утром в четверг, 15 сентября, возглавит Божественную литургию на Театральной площади Луганска. Также в этот день патриарх Кирилл примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата на площади Героев Великой Отечественной войны и совершит закладку камня в основание храма в честь иконы Божьей Матери "Умиление" в Луганске.