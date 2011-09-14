Криворожская епархия УПЦ отметит свое пятнадцатилетие

В этом году Криворожская епархия Украинской Православной Церкви отмечает свое 15-летие со дня основания, а архиепископ Криворожский и Никопольский Ефрем — 15-летие архиерейского служения. Об этом сообщается на сайте Криворожской епархии.

Ровно 15 лет назад 13 сентября, в праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры, Блаженнейший Митрополит Владимир совершил хиротонию во епископа Криворожского и Никопольского тогда еще архимандрита Ефрема (Кицай), благочинного Лавры.

Новый епископ стал Управляющим новой епархии Украинской Православной Церкви — Криворожской. Тогда, в 1996 году, Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение (журнал №31 от 27 июля) разделить Днепропетровскую епархию, в результате чего и была образована Криворожская епархия.

Однако истоки епархии значительно старше, чем нынешняя дата. Первые храмы, как и город, были заложены запорожскими казаками, которые поселились у слияния двух рек — Ингульца и Саксагани. Первый храм в честь святителя Николая был построен еще в 1761 году, о чем свидетельствуют исторические записи в архивах Херсонской и Таврической епархии. И только в 1775 году указом атамана войска запорожского Петра Калнышевского была открыта Почтовая станция, что и стало днем рождения кафедрального города.

А первыми святителями, носившими титул «Криворожский», стали викарные епископы Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровской области) — новомученики российские, причисленные к лику святых: священномученик Онуфрий (Гагалюк) и Порфирий (Гулевич).

Сегодня же город Кривой Рог — кафедральный город с кафедрой правящего архиерея в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. За эти годы восстановило свою работу Криворожское Епархиальное Управление, возрожденное в историческом месте по ул. Калиниченко, 4 (ул. Церковная). Также возрождены две обители: Свято-Владимирский мужской монастырь и Свято-Покровский женский монастырь. А количество храмов увеличилось в десять раз.

По благословению архиепископа Ефрема, при православных приходах открыты воскресные школы, православные братства, катехизаторские курсы, осуществляется миссионерское и социальное служение в воинских частях, в местах лишения свободы, в медицинских учреждениях, готовится преподавание «Христианской этики» в 35 школах города.

Налажена и информационная деятельность — на ТРК «Рудана» трижды в неделю выходит православная передача «Беседы о вечном», работает официальный сайт епархии, выпускаются журнал «Православный Мир» и газета «Никополь Православный».

Ожидается, что в конце сентября пройдет ряд мероприятий, посвященных 15-летнему юбилею епархии.

Сайт Криворожской епархии