Патриарх Кирилл призвал молодежь быть готовыми отдать жизнь за родину

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает молодежь духовно укреплять себя через православную веру, чтобы быть готовыми без колебаний отдать жизнь за Родину, сообщает Цензор.net.

Об этом он заявил на возложении венка к мемориалу воинам Великой Отечественной войны на аллее Славы в подмосковном Щелково, обращаясь к присутствовавшей на церемонии молодежи.

«Сила нации определяется не только ВВП страны и не только уровнем бюджета. Сила нации определяется силой духа. Если будет сильным дух - таким, каким он был и остается у ветеранов, у того самого поколения, которое защитило Родину, - то сильным будет и наше Отечество», - сказал патриарх.

По его словам, если будет господствовать система ложных ценностей, которая сегодня насаждается, в том числе в сознании молодежи, «что главное - это собственная жизнь, удовольствие, благополучие, деньги, успех», то при такой системе нравственной ориентации человек не сможет все это оставить, забыть и отдать жизнь за Родину.

Обращаясь к молодежи, предстоятель подчеркнул, что «страны у нас не будет, не защитим мы Родину, если нашими идеалами будет все то, что предлагают нам сегодня телевидение, кинематограф, книги».

Как отметил он, верующий человек жертвует собой легче, чем человек без веры, «потому что он знает, что этой жизнью человеческая жизнь не кончается».

«Вот почему мы сопрягаем сегодня патриотизм с нашей верой. И вот почему мы предлагаем черпать в вере силы для служения Отечеству, для любви, для устроения нашей народной жизни», - сказал патриарх.

Напомним, актер, писатель, бизнесмен и временно освобожденный от служения православный священник Иван Охлобыстин заявил, что генетически русские созданы как идеальные бойцы «для ведения пожизненных боевых действий». «Мы – единственная сила, сдерживающая Запад и Восток от столкновения. Нам нужно усвоить все из лучшего боевого арсенала обеих сторон. От Запада – технические достижения. От Востока – боевые искусства. И оптимизировать усвоенное в сражении со всем миром», подчеркнул актер.