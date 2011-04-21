В Киево-Печерской Лавре открылась Пасхальная ярмарка

На Соборной площади Киево-печерской Лавры сегодня, в Чистый Четверг, открылась благотворительная пасхальная ярмарка «Пасхальная корзина». Организаторы - Синодальный информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви и Национальный Киево-печерский историко-культурный заповедник ставят перед собой целью сбор средств для спасения детей, которым жизненно необходимы дорогие медицинские операции, сообщает корреспондент УНИАН-Религии.

«Пасхальная ярмарка в Лавре имеет две цели – благотворительную и просветительскую. На ярмарке мы рассказываем о Пасхе, учим традициям, возрождаем благочестивое отношение к этому христианскому празднику. Но празднование всегда должно быть связано с доброделанием. Потому что вера без дел мертва. Наша вера должна отражаться в делах. Во время проведения благотворительной ярмарки мы собираем средства для помощи тяжелобольным детям. Информация о детях, для которых мы собираем средства размещена на специально созданном сайте Pasxa.in.ua.», - рассказал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ Георгий КОВАЛЕНКО.

По его словам, сбором пожертвований на благотворительной ярмарке занимается молодежное волонтерское движение «Молодость не равнодушна».

Пасхальная ярмарка открылась Фестивалем пасхальных корзин.

В этот же день благотворительный фонд «Дорога будущего» открыла серию бесплатных мастер-классов по росписи пасхальных яиц, которые будут проходить в течение трех дней - 21 апреля - начало в 11.00; 22 апреля - в 14.00; 23 апреля - в 11.00.

23 апреля специалисты пекарни «Живой хлеб» приготовят самую большую пасху в Украине.

24 апреля, в светлое Христово Воскресенье, около 3.00 все верующие, которые будут молиться в Киево-печерской Лавре, смогут попробовать кусочек пасхи, сразу после того, как ее освятит Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир.

25 апреля - 2 мая на территории ярмарочного городка инициативная группа «Дар ангела», при поддержке Благотворительного фонда «Надеюсь и верю», вместе с волонтерским движением «Молодежь небезразлична» и гостями ярмарки планируют создать огромную тематическую открытку, чтобы подарить ее онкобольным детям.

26 апреля - 1 мая в рамках акции «Дети в Лавре» для детей-инвалидов и детей-сирот студенты Киевской духовной семинарии проведут экскурсии по Киево-печерской Лавре, при участии детских коллективов будут проходить праздничные концерты.

Благотворительная пасхальная ярмарка «Пасхальная корзина» продлится до 2 мая.