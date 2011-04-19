В Лавре пройдет благотворительная ярмарка «Пасхальная корзина»

На Соборной площади Киево-печерской Лавры с 21 апреля по 2 мая будет проходить благотворительная пасхальная ярмарка «Пасхальная корзина».

Как сообщили УНИАН организаторы - Синодальный информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви и Национальный Киево-печерский историко-культурный заповедник, цель благотворительной ярмарки собрать средства для спасения детей, которым жизненно необходимы дорогие медицинские операции.

«Всем, кто посетит в предпасхальные и пасхальные дни Лавру, расскажут о значении праздника Пасхи. Приобщившись к благотворительной ярмарке «Пасхальная корзина», вы можете помочь тяжелобольному ребенку победить его болезнь», - отметили организаторы.

Открытие благотворительной ярмарки состоится в Чистый четверг, 21 апреля в 11.00. В этот день Митрополит Киевский и всея Украины Владимир торжественно откроет Пасхальную ярмарку и благословит всех собравшихся. Ярмарка начнется с Фестиваля пасхальных корзин, который будет проходить 21 - 22 апреля. Посетители смогут приобрести задекорированую корзину или передать ее волонтерам для продажи с аукциона и, таким образом, помочь онкобольным детям. Среди тех, кто примет участие в благотворительной акции - Зинаида ЛИХАЧЕВА, Ольга СУМСКАЯ, Мика НЬЮТОН, Диана ДОРОЖКИНА и другие.

Как отмечают организаторы, на ярмарке можно будет приобрести пасхальные корзины с монастырской едой - яйца, пасха, колбаса - все из Лаврского подсобного хозяйства, готовилось с молитвой.

В этот же день благотворительный фонд «Дорога будущего» откроет серию бесплатных мастер-классов по росписи пасхальных яиц, которые будут проходить в течение трех дней (21 апреля - начало в 11.00, 22 апреля - в 14.00, 23 апреля - в 11.00). Также собравшиеся могут приобщиться к созданию символического Пасхального дерева.

23 апреля специалисты пекарни «Живой хлеб» приготовят самую большую пасху в Украине.

24 апреля, в светлое Христово Воскресенье, около 3.00 все верующие, которые будут молиться в Киево-печерской Лавре, смогут попробовать кусочек пасхи, сразу после того, как ее освятит Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир.

25 апреля - 2 мая на территории ярмарочного городка инициативная группа «Дар ангела», при поддержке Благотворительного фонда «Надеюсь и верю», вместе с волонтерским движением «Молодежь небезразлична» и гостями ярмарки планируют создать огромную тематическую открытку, чтобы подарить ее онкобольным детям.

26 апреля - 1 мая в рамках акции «Дети в Лавре» для детей-инвалидов и детей-сирот студенты Киевской духовной семинарии проведут экскурсии по Киево-печерской Лавре, при участии детских коллективов будут проходить праздничные концерты.

С детальной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте благотворительной пасхальной ярмарки «Пасхальная корзина» Pasxa.in.ua