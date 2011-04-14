Общественность УПЦ (МП) требует предоставить УПЦ "статус доминирующей" церкви

Общественность Украинской православной церкви Московского патриархата призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА предоставить УПЦ "статус доминирующей" церкви в Украине и не вести наше государство в Европу.

Как сообщает сайт «Религиозно-информационная служба Украины», 10 апреля в Киеве состоялось собрание общественности Украинской православной церкви (Московский патриархат), в котором принял участие православный актив столичного региона, Чернигова, Винницы, Одессы, Николаева, Ровно, других регионов Украины. Присутствующие приняли резолюцию, а также выразили решительное непонимание действий Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который получил благословение от предстоятеля Русской православной церкви Патриарха КИРИЛЛА, но «вместо укрепления «русского мира» ведет Украину в «чужую и враждебную» Европу.

По сообщению «Религии в Украине», участники собрания приняли обращение к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧА, "которого православная общественность активно поддерживала на президентских выборах, с призывом прекратить интегрировать Украину в чужую и враждебную западную цивилизационно-государственную структуру - Евросоюз". Верующие призвали Президента, премьер-министра, Верховную Раду "предоставить канонической Православной церкви в Украине статус доминирующей». Как сказано в сообщении: «Церковь с более 1000-летней историей, которая сформировала генотип нашего народа, к которой и сегодня относит себя его подавляющее большинство, не должна иметь такие же права и статус, как все другие конфессии, особенно новоиспеченные секты».

На собрании также было принято решение обратиться к властям с требованием предоставить русскому языку статус второго государственного.