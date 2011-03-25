Почаевские монахи написали икону Спасителя
12:08, 25 марта 2011Православие
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Для Свято-Иовского собора
Почаевские иконописцы написали первую икону для иконостаса Свято-Иовского кафедрального собора города Дрогобыча Львовской области.
Почаевские иконописцы привезли первую выполненную икону Спасителя, написанную масляными красками и обработанную дорогой чеканкой, сообщает сайт УПЦ.
По благословению наместника Свято-Успенской Почаевской Лавры архиепископа Владимира, иконы пишутся с оригинального иконостаса, который расположен в пещерной церкви собора недалеко раки с мощами святых почаевских угодников.
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