УПЦ МП строит 50 церквей

Сегодня в Харьковской области ведется строительство около 50 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом поинформировал на открытии Всеукраинской научно-практической конференции «Возрождение духовности в современном обществе: взаимодействие Церкви и образования» председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин.

«В Харьковской области парафии УПЦ составляют более половины всех религиозных организаций, а прихожане Украинской православной церкви - это 95% всех верующих нашего региона», - сказал Добкин.

«Все мы, - добавил он, - относимся с большим уважением к Украинской православной церкви, которая является источником большого жизнеутверждающей силы и вдохновением для мирян. За почти 20 лет независимости Украина во владение Украинской православной церкви передано более 60 храмов, построено 67 церквей. В настоящее время в области строится около 50 храмов, и в этом большая заслуга руководства Харьковской епархии УПЦ ».