Итоги ІІІ Покровских международных миссионерско-просветительских чтений

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ІІІ Покровских международных миссионерско-просветительских чтений

«Стратегия духовного развития Украины: Единство духа в союзе мира»

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, с 26 по 28 октября 2010 в г. Киеве сос-тоялись ІІІ Покровские международные миссионерско-просветительские чтение «Стратегия духовного развития Украины: Единство духа в союзе мира».

Как и в прошлые годы, научно-практический церковно-светский форум был организо-ван Миссионерским отделом при Священном Синоде Украинской Православной Церкви вместе с Киевским национальным университетом имени Т. Г. Шевченко, Институтом про-блем воспитания Национальной академии педагогических наук Украины, Киевским городс-ким педагогическим университетом имени Б. Д. Гринченко, Полтавской Миссионерской Ду-ховной Семинарией, Киевским религиозно-философским обществом при участии Всеукраи-нского Православного педагогического общества и Киевских Духовных Академии и Семи-нарии. Чтения состоялись на базе Киевского института международных отношений Киевско-го национального университета имени Т. Г. Шевченко и Гуманитарного института Киевско-го городского педагогического университета имени Б. Д. Гринченко.

Представительное собрание было посвящено 75-летнему юбилею Предстоятеля Укра-инской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Вла-димира.

В чтениях приняли участие около 800 участников из всех областей Украины, предста-вители России, Беларуси, Германии, Италии, Грузии. В течение трех дней совместно труди-лись академики и члены-корреспонденты Национальной Академии наук Украины, Национа-льной Академии педагогических наук Украины, Национальной Академии медицинских наук Украины, иностранных академий, преподаватели и студенты Духовных школ Украинской Православной Церкви и зарубежья, учителя средних школ, профессора, преподаватели и студенты светских высших учебных заведений, руководители и сотрудники Синодальных отделов и комиссий, клирики Украинской Православной Церкви и братских Православных Церквей.

Чтения открылись совместной молитвой. К организаторам, участникам и гостям фо-рума с Первосвятительскими приветствиями обратились Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир. При-ветствия были оглашены Первым заместителем Председателя Отдела религиозного образо-вания и катехизации Русской Православной Церкви, настоятелем Патриаршего подворья прп. Сергея Радонежского в Крапивниках кандидатом исторических наук протоиереем Алек-сандром Абрамовым и Высокопреосвященнейшим Митрофаном, архиепископом Белоцерко-вским и Богуславским, Управляющим делами Украинской Православной Церкви.

Приветственное письмо в адрес Чтений, поступившее от Министра образования и на-уки Украины Дмитрия Владимировича Табачника, огласил архиепископ Полтавский и Мир-городский Филип. К собравшимся в зале обратился со словами приветствия Первый замести-тель Председателя Киевской городской государственной администрации Александр Павло-вич Попов. Приветствие от Высокопреосвященнейшего митрополита Минского и Слуцкого Филарета зачитал профессор Минской Духовной Академии, Проректор Института теологии Белорусского государственного университета, епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Проректор по учебно-воспитательной работе Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко профессор В. П. Шевченко передал присутствующим приветствие Ректора КНУ академика Леонида Васильевича Губерского. К Чтениям обратился с приветствием Председатель Национальной Академии педагогических наук Украины Василий Григорьевич Кремень; текст приветствия огласил Академик-секретарь Отделения педагогики и психоло-гии высшей школы Академии педагогических наук Украины, действительный член НАПН, Украины, доктор педагогических наук, профессор Николай Борисович Евтух.

На первом пленарном заседании выступили: Архиепископ Полтавский и Миргородс-кий Филипп, Председатель Миссионерского отдела при Священном Синоде Украинской Православной Церкви, Ректор Полтавской Миссионерской Духовной Семинарии, доктор бо-гословия («Стратегия духовного развития Украины: единство духа в союзе мира»); Акаде-мик Национальной Академии Наук Украины, академик Академии Медицинских Наук Укра-ины, член-корреспондент Российской Академии медицинских наук, Заслуженный деятель науки, дважды лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, лауре-ат премий АМН СССР, НАМН и НАН Украины, доктор медицинских наук, профессор, ди-ректор Института медицины труда НАМН Украины, вице-президент НАМН, Украины Юрий Ильич Кундиев («Биоэтика: путь к более безопасному будущему»); епископ Макаровский Иларий, Викарий Киевской Митрополии, Председатель отдела религиозного образования, и катехизации при Священном Синоде Украинской Православной Церкви, доктор богословия («Воскресные школы как фундамент православного пространства Украины»); Академик-секретарь Отделения педагогики и психологии высшей школы Академии педагогических на-ук Украины, действительный член АПН, Украины, доктор педагогических наук, профессор Николай Борисович Евтух («Содержание образования как фактор духовного развития лично-сти»); протоиерей Александр Абрамов, кандидат исторических наук, первый заместитель председателя Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церк-ви, настоятель Патриаршего подворья прп. Сергея Радонежского в Крапивниках (г. Москва, Россия) («Стратегии духовного образования в Руский православной церкви»).

На втором заседании представили доклады: архидиакон Сергей Косовский, Председа-тель Синодального отдела благотворительности и социального служения Украинской Право-славной Церкви, кандидат богословия, проректор Киевских Духовных Академии и Семина-рии («Социальное служение — средство духовно нравственного воспитания и социализации молодежи»); Марина Викторовна Гринева, доктор педагогических наук, профессор, заслу-женный работник образования Украины, заведующий кафедрой педагогического мастерства и менеджмента, декан естественного факультета Полтавского государственного педагогиче-ского университета им. В.Г Короленко. («Проект подготовки магистра по направлению «пе-дагогическое образование» специальности «христианская этика» на кафедре педагогического мастерства и менеджмента Полтавского национального педагогического университета»); протоиерей Николай Макар, настоятель прихода во имя святителя Амвросия Медиоланского Русской Православной Церкви (г. Милан, Италия), Председатель Киевского религиозно-философского общества, доктор канонического права («Миссия Церкви в секулярном общес-тве»); Василина Николаевна Хайрулина, директор Украинского колледжа имени В. Сухом-линского, член-корреспондент Академии педагогических наук Украины, кандидат педагоги-ческих наук, заслуженный работник образования («Будущее образования — в духовном рос-те»); архимандрит Адам (Ахаладзе), доктор медицинских наук, профессор Тбилисского ме-дицинского университета, член Национальной комиссии по биоэтике, глава департамента здравоохранения Грузинской Патриархии, генеральный директор роддома имени праведных Иоакима и Анны, ректор Института медицины имени святой царицы Тамары, при Грузинс-кой Патриархии, настоятель Иоанно-Богословского храма (г. Тбилиси, Грузия) («Вера и зна-ние: проблемы интеграции в современном мире»); протоиерей Геннадий Батенко, Председа-тель Синодального отдела «Миссия «Церковь и медицина» («Духовное наследие Н. И. Пиро-гова, врача и педагога (к 200-летию со дня рождения)»).

Второй день работы Чтений был посвящен секционным заседаниям по следующим темам: Образование в ХХІ веке: преемственность традиций и новации, сотрудничество свет-ской и духовной компоненты (отдел І: Высшая школа и общие вопросы образования и ІІ: Общеобразовательная школа; воскресные школы); Духовность и искусство; Вечные ценнос-ти христианства и вызовы современности; Христианское служение милосердия и вопросы биомедицинской этики; Церковный взгляд на проблемы семьи и молодежи; Диалог богосло-вия и философии: спор и сотрудничество (Юбилейное заседание религиозно философского общества, посвященное 75-летию Блаженнейшего Митрополита Владимира).

Состоялось также заседание Круглого стола: Православные образовательные проекты и перспектива их развития в современном мире.

На последнем, третьем пленарном заседании были приняты итоговые документы Чте-ний, а также обращения к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Бла-женнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру. Участникам был пред-ставлен сборник научных трудов предыдущих, Вторых Покровских Чтений. Доклады и соо-бщения, произнесенные на пленарных и секционных заседаниях, а также тезисы, посланные в адрес форума, составят сборник научных трудов Третьих Покровских международных ми-ссионерско-просветительских Чтений.

Участники и гости форума констатировали важность позиции Церкви в налаживании плодотворных отношений с государственной властью в общем деле определения стратегии духовного развития Украины. Выражено убеждение в том, что Церковь и государство имеют общее видение стратегии развития Украины. Оно заключается в создании гармоничного гражданского общества, основанного на развитии всесторонне развитой личности.

Общность цели определяет возможность сотрудничества Церкви и государства в этой области. Отмечено, что в этом сотрудничестве обе стороны должны выступать в качестве равноправных партнеров. В основе такого сотрудничества лежит взаимное уважение, кото-рое проявляется в виде уважения как к светскости государства и образования, так и к пози-ции и традициям Церкви.

Участники работы были единодушны в том, что гармоничное развитие общества воз-можно исключительно на основе высокой и традиционной духовности. Тезис материалисти-ческой философии о том, что «бытие определяет сознание» является неверным, — он отри-цается всей историей человечества. Духовность определяет сознание человека — а сознание определяет бытие. Духовное развитие человека вызывает не только рост его нравственности, но и развитие и усовершенствование сознания, и изменение к лучшему материальной жизни.

На протяжении работы убедительно доказано, что духовность делает возможным стратегическое измерение развития (в частности, создавая почву для формирования принци-пов, основание для реализации ценностей и тому подобное). Развитие общества в любом своем измерении предопределено именно наличием соответствующей духовной основы. Ду-ховность создает фундамент для любых принципов любого развития; при их отсутствии раз-витие или не происходит вообще, или идет в неверном направлении. Развитие государства и общества, процессы образования и воспитания, имеют духовный характер.

Участники форума выразили общее мнение, что принцип светскости образования означает отказ от принуждения в вопросах личного духовного развития, а также воздержание Государства от провозглашения обязательного для изучения и усвоения мировоззрения, ко-торое преподается в государственных заведениях образования, или отдельной религии либо атеизма как государственной идеологии.

По мнению организаторов, участников и гостей Чтений, светскость государства не является синонимом нецерковности или атеистичности. Отделение Церкви от государства не означает устранения Церкви от участия в общественных процессах; напротив, Церковь дол-жна иметь возможность быть и выслушанной, и услышанной.

Принцип отделения Церкви от государства не означает отделения Церкви от науки и культуры. Научность подходов не значит ни противоцерковности их, ни «голого рационали-зма». Атеизм является только одной из форм мировоззрения (не обязательно научной!) и в этом контексте для государства должен быть в таком же положении, как и любая другая сис-тема ценностей и верований, как и любая другая форма мировоззрения, — в том числе и ре-лигиозная. Атеизм не может восприниматься как исключительно научное мировоззрение. Доказательствами этого является как глубокая религиозность выдающихся ученых, так и данные науки, которые не противоречат учению Церкви.

Подтвержден принцип разделения сферы компетенции Церкви и государства. Каждая из сторон должна работать во взаимно определенных пределах своей компетенции. Сотруд-ничество Церкви и государства происходит на принципах взаимопомощи в решении общих вопросов и невмешательства: Церкви — в дела государства и государства — в дела Церкви. При этом каждая из сторон имеет право высказывать свое ви́дение и оценку определенных действий друг друга.

Чтения засвидетельствовали необходимость свободы выбора в вопросах духовно-нравственного развития. Провозглашено стремление способствовать возможно более широ-кому изучению в системе факультативных занятий на всех уровнях образования истории, морали и культуры традиционных для Украины религий. Констатировано, что свобода вы-бора не должна нарушать общественную безопасность и ограничивать свободу другой лич-ности. По общему убеждению участников Чтений, возможность свободного выбора мировоз-зренческой позиции должна предоставляться во всех направлениях образования, в том числе при изучении естественных наук (в частности, изложение наряду с теорией эволюции креа-ционистских взглядов), истории (объективное освещение истории Церкви и ее влияния на государственную жизнь и развитие общества), культуры (религиозно-нравственный фактор в произведениях искусства; отражение в культуре Священного Писания и традиционной пра-вославно-христианской духовности), и тому подобное.

Выражено убеждение в том, что образование является процессом духовным; Образо-вание должно быть преобразовано из системы приобретения знаний и умений в воспитание и духовное образование человека, собственно — на целостное развитие. Церковь же, как носи-тель традиционной духовности, должна принимать участие не только в определении страте-гии развития образования, но и в осуществлении собственно образовательного процесса (в том числе в созданных ею учебных заведениях всех типов, форм и уровней аккредитации), а также в формировании программ и смыслового наполнения тех предметов, которые излагают вопросы истории, культуры, нравственности, в особенности же — религиозные. В очередной раз высказана просьба к руководству системы науки и образования содействовать быстрей-шему созданию государственных образовательных стандартов по православной этике, пра-вославной теологии, а также подтверждена необходимость начать подготовку бакалавров, специалистов и магистров по указанным направлениям при участии представителей Церкви. Желательным также признано разработать программы курсов переподготовки учителей для преподавания христианской этики в украинской культуре и повышения их квалификации.

Засвидетельствовано, что становление духовности и менталитета украинцев и пред-ставителей других наций и культур, которые совместно живут в гостеприимном украинском доме, происходило при участии и большом влиянии Православной морали и созданной Вос-точным христианством культуры. Не ставя под сомнение светскость образования и неклери-кальность государства, Чтения отмечают важную роль Православной духовности в прошлом нашей страны, ее настоящем и будущем развитии. Знакомство с Православной этикой в кон-тексте украинской культуры признано важным моментом в полноценном духовном развитии личности.

Причастность каждого человека к культуре своей страны является необходимым условием его полноценного и всестороннего развития. При полном уважении к различным верованиям, Православие признается как фактор, который сыграл особенную роль в истории и культуре украинского государства, и играет огромную роль в духовном развитии Украины в будущем. Именно Православие создало украинскую культуру, и как часть культуры оно должно восприниматься, изучаться и признаваться.

На протяжении работы Чтений было выражено единодушное пожелание относительно преобразования предметов духовно-нравственного содержания, в частности «христианской этики в украинской культуре» из факультатива в постоянный предмет в расписании общеоб-разовательных школ. Было бы желательным также, чтобы и в системе дошкольного воспита-ния, и в высшей школе было внедрено преподавание духовно-нравственных предметов.

Участники Чтений выразили пожелание основательного ознакомления широкой педа-гогической и родительской общественности с лучшими достижениями отечественной педа-гогики для использования их в образовательном процессе. Подтверждено, что развитие всех звеньев системы образования невозможно без укорененности в традициях.

Обращаясь ко всем неравнодушным с призывом прилагать усилия для внедрения ду-ховно-нравственных предметов в систему светского образования, Чтения напоминают о пот-ребности четкого определения всех аспектов преподавания таких предметов, готовности к ответам на вызовы современности, использования новейших педагогических технологий и технических средств, но без слепого копирования некачественных и малоэффективных псев-допедагогических инноваций.

Участники форума единодушно считают, что приоритет в вопросах воспитания и об-разования принадлежит семье. Образование и воспитание является неотделимыми частями единого процесса целостного развития личности. Семейное воспитание имеет приоритет в воспитании как морали в частности, так и мировоззрения вообще, в соответствии с традици-онными ценностями. В частности, именно семья должна определять направления религиоз-ного образования, вопросы направления и времени полового воспитания. Права и свободы ребенка определяются в первую очередь его пребыванием в родной семье и полноценным семейным воспитанием. Выражено пожелание создавать родительские лектории, которые учили бы самих родителей основам духовных знаний и морали; в то же время нужно не об-ходить вниманием детей, лишенных родительской заботы, сирот.

Чтения засвидетельствовали большую роль священнослужителей в формировании ду-ховности общества. Участники форума обращаются с просьбой к православному духовенст-ву, имеющему такую возможность, приобретать педагогическое образование и лично препо-давать предметы духовно-нравственного содержанию. В то же время выражено пожелание, чтобы в преподавание таких предметов вовлекались самые образованные из мирян, которые глубоко осведомлены в вопросах веры и живут активной церковной жизнью. Желательно та-кже, чтобы православные педагоги систематически повышали свою квалификацию, как че-рез самообразование, так и обучение на богословских курсах и соответствующих отделениях духовных и светских учебных заведений.

Отмечая важную роль воскресных школ в возрождении традиционной православной духовности, участники Чтений отмечают, что сегодня главными заданиями церковной воск-ресной или вечерней школы является не только изучение отдельных моментов Закона Божия, но и приобретение, детьми, подростками и взрослыми опыта церковной общинной жизни, живой веры, через сознательное участие в Таинствах. В то же время отмечено, что все про-граммы воскресных школ должны проходить рецензирование на предмет как смыслового наполнения, так и методического обеспечения, чтобы важный аспект современной катехиза-торской работы происходил на должном духовном и педагогическом уровне.

Засвидетельствована потребность в объединении усилий православных педагогов, ученых и практиков. Для этого нужна организация тесного общения в регионах и на общеук-раинском уровне, постоянно действующих семинаров. Нужно также способствовать обще-нию православных детей и молодежи из различных школ, городов, сел и регионов.

Обращено внимание на потребность в создании общеукраинского православного жу-рнала, научно-методических творческих лабораторий по разработке и экспертизе программ, учебников и методических материалов, для предметов духовно-нравственного содержания.

Участники форума с обеспокоенностью воспринимают те факты, когда под маской духовных ценностей и даже ценностей православных насаждаются идеи и принципы, кото-рые к духовности не имеют ни малейшего отношения. Поэтому важным моментом в форми-ровании мировоззрения является правда. В частности, Церковь имеет право определять, яв-ляется ли та или другая позиция собственно церковной, то есть такой, которая отвечает уче-нию и традиции Церкви. Единодушно осуждены активизировавшиеся в последнее время по-пытки внедрения в общественное сознание и систему образования псевдоцерковных, псев-доправославных, псевдодуховных ценностей.

Выражено твердое убеждение: уважая свободу выбора и принципы свободного разви-тия личности, нельзя не признать вредность определенных видов идеологии, морали и духо-вности. Поэтому следует попытаться создать эффективные механизмы противодействия все-возможным проявлениям фашизма, ксенофобии, экстремизма, пропаганде псевдодуховности и неорелигий деструктивного содержания, сатанизма и оккультизма. Чтения выражают ува-жение к опыту стран Европы, в которых духовное и нравственное развитие регулируется в законодательном порядке, с соблюдением основных прав и свобод человека и ограничением нетрадиционных и деструктивных проявлений духовности.

На протяжении работы Чтений было четко определено, что в отношении к вопросам духовности государство должно руководствоваться принципом баланса разрешений и предо-стережений. Признавая наличие принципиально опасных форм и проявлений духовности, следует, кроме общего ознакомления с различными духовными традициями и практиками, во-первых, предоставлять преимущество именно традиционным из них — как присущим отечественной духовности и ее носителям; во-вторых, опасные проявления духовности мо-гут и должны быть ограничены — так же, как государство ограничивает свободу и проявле-ния деятельности людей, которые наносят вред здоровью и материальному благосостоянию других людей

Выражена обеспокоенность современным уровнем информатизации общества, кото-рый наносит вред духовному здоровью как отдельной личности, так и общества, в целом. Именно из-за отсутствия адекватной оценки информации, часто в результате манипуляции сознанием создается аморфная социально пассивная личность, безразличная к высоким собс-твенно человеческим проблемам. Чтения призывают верующих людей на всех уровнях об-щества содействовать распространению честной «человекообразующей» информации, пре-пятствовать негативному влиянию на людей призывов к бездумному потребительству, безо-тветственности и безразличию.

Участники Чтений обращают внимание общественности на необходимость гуманита-рной этической, научной и профильной экспертизы образовательных, оздоровительных, реа-билитационных программ и систем, которые влияют на духовное состояние человека. Внед-рение программ деструктивного, оккультного содержания не только наносит вред вместо пользы, но и способствует замене явных страстей тайными пороками, создавая ошибочное впечатление «исцеления» от недуга души.

Выражена поддержка инициативе об обязательной общей гражданской (социальной) службе как действенном способе воспитания молодежи на традиционных для нашего общес-тва принципах любви к ближнему и помощи нуждающимся, формирование высокого само-сознания и чувство ответственности каждого члена общества.

Участники Чтений снова напоминают всем членам общества о необходимости ежед-невного настойчивого стремления к высоким идеалам христианства. Только наличие под-линного высокого идеала сможет предоставить человеческому бытию смысл, а стремление к достижению идеала превратит будничность существования в действительно человеческую жизнь.

На протяжении работы Чтений состоялись плодотворные дискуссии по различным вопросам церковного служения и государственно-церковных отношений. Невзирая на раз-ность взглядов и позиций в некоторых вопросах, участники форума продемонстрировали единство в принципиальных вопросах и главных принципах осуществления спасительного церковного служения в современном мире. В то же время Чтения показали умение участни-ков вести цивилизованную дискуссию, целью которой является не утверждение личных взглядов, но нахождение общих точек соприкосновения для наиболее полной реализации по-тенциала каждого, самоотверженного служения ближним.

Все без исключения участники форума были едины в понимании стратегии развития Украины как роста в первую очередь духовного, основанного на традиционных духовных ценностях украинского народа, и направленного на развитие лучших сил и качеств человече-ского духа, с целью наиболее полной реализации человека в его наивысшем призвании, как созданного по образу Божию и предназначенному к вечности.

Участники Третьих Покровских международных миссионерско-просветительских чтений выражают общее убеждение: на фундаменте традиционных православных духовных ценностей, в единстве духа и союзе мира мы можем построить новую страну — общий дом, в котором каждый сможет свободно выбирать путь развития и иметь возможность реализа-ции своих потенциалов, при этом благо общества и благо каждого отдельного члена общест-ва будут взаимно связаны и взаимообусловлены.

Да сохранит всех нас в единстве и единомыслии Единый Бог!

