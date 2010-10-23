В ноябре Украину посетит икона, перед которой молился преподобный Серафим Саровский

Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская принадлежала преподобному Серафиму Саровскому, была его келейной иконой. Елеем от лампады, горевшей перед этой святой иконой, преподобный помазывал больных, которые получали после помазания исцеление. Подвижник называл икону «Умиление» – «Всех радостей Радость», и перед ней он скончался на молитве 2 января 1833 года.

Празднование иконе Божией Матери «Умиление» совершается 28 июля/10 августа и 9/22 декабря – в день основания преподобным Серафимом Девической Мельничной общины.

«Радость всех радостей»

Величайший подвижник земли русской Серафим Саровский, который за свою жизнь двенадцать раз удостаивался явления к нему Божией Матери, имел в своей убогой келье только одно сокровище – один из образов иконы «Умиление». Она сопровождала его на протяжении всего периода подвижнической жизни, полной служения и самоотречения. Перед Ее образом он молил о защите земли русской, о спасении русского народа: «Владычица наша, Пресвятая Богородица, спаси нас». Тысячу дней, стоя на камне, Серафим Саровский возносил молитвы Божией Матери. И в период его подвигов: столпничества, затворничества, молчальничества, лик Богородицы умилял и восхищал его душу. Святой называл ее «Радость всех радостей».

Перед этим чудестным образом Божьей Матери, стоя на коленях в молитве, наполненный Ее любовью, Серафим Саровский и ушел с земли, объятый чудным светом Ее благости. После ухода святого старца настоятель отец Нифонт отдал чудесную икону сестрам Дивеевской Серафимовской обители, где она стала Верховной игуменьей монастыря. Настоятельницы монастыря назывались наместницами Верховной игуменьи.

Из жития прп. Серафима: «С особенною любовью святый старец принимал к себе искренно и смиренно кающихся и тех, кто проявлял в себе горячее усердие к духовной жизни христианской. После беседы с ними преподобный Серафим имел обыкновение возлагать на их преклоненные головы конец епитрахили и свою правую руку. При сем он предлагал произносить за собою краткую покаянную молитву, после чего сам произносил разрешительную молитву, отчего приходившие получали облегчение совести и какое-то особое духовное наслаждение; затем старец крестообразно помазывал посетеителя елеем из лампады, горевшей пред находившемся в его келии образом Божией Матери Умиления, которую он называл иконою Божией Матери – Радости всех радостей,… потом – с каждым христианином христосовался, в какое бы то время не случилось, напоминая тем о спасительной силе Воскресения Христова, и давал прикладываться к образу Божией Матери или к висевшему на груди его кресту».

Множество чудес по молитвам преподобного совершалось перед этой иконой. Скончался преподобный Серафим, стоя на коленях пред иконой Божьей Матери «Умиление». Его нашли в своей келье в обычном белом балахончике, пред малым аналоем, стоящим на коленях с крестообразно сложенными руками.

«Поручаю и оставляю вас на попечение вот этой Царицы Небесной»

Вскоре после его смерти образ, «написанный на полотне, натянутом на кипарисную доску», был перенесен в Дивеевскую обитель. Он являлся главной святыней монастыря, а впоследствии – местночтимой иконой Нижегородской епархии. В честь нее собирались освятить дивеевский собор, но по особенному изволению Божию главный престол был посвящен Пресвятой Троице, а правый придел – иконе Богородицы «Умиление».

До революции икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская находилась в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря. Богоматерь на этой иконе изображена в полурост, с крестообразно сложенными на груди руками, без Богомладенца в момент произнесения Ею слов Архангелу Гавриилу при Благовещении: «Се раба Господня, буди ми по глаголу твоему». Икона написана маслом на холсте, закрепленном на кипарисовой доске, размером 67х49 см. Иконография иконы восходит к Виленской-Остробрамской иконе Божией Матери.

Дивеевским сестрам батюшка неоднократно говорил, указывая на икону Божьей Матери «Умиление»: «Поручаю и оставляю вас на попечение вот этой Царицы Небесной».

После смерти преподобного Серафима Саровского выполняя его завещание настоятель отец Нифонт отдал святую икону сестрам Дивеевской обители.

При первой же возможности была сделана позолоченная риза. Еще одна драгоценная риза с камнями была подарена государем Николаем II при прославлении преподобного Серафима. Нимб на этой ризе был выполнен в виде расходящихся лучей сияния, состоящих из драгоценных камней и жемчуга. С иконы было сделано множество списков, некоторые из них тоже стали чудотворными.

В 1903 г. икона «Умиление» приносилась крестным ходом из Дивеева в Саров на торжество прославления преподобного.

После разгона обители и закрытия монастыря в 1927 году епископ Серафим (Звездинский), архиепископ Тамбовский Зиновий (Дроздов) и игумения Александра были арестованы и отправлены в Москву. После освобождения матушка Александра с несколькими сестрами поселилась в Муроме, сумев сберечь и увезти с собой чудотворный образ иконы Божьей Матери «Умиление» вместе с остальными вещами батюшки Серафима.

После ее смерти в 1941 году образ хранила монахиня Мария (Баринова). В конце жизни она решила передать святыню патриарху Пимену, который когда-то, будучи еще иеромонахом, служил в Муроме, бывал у дивеевских сестер и прикладывался к святыням преподобного Серафима, пронеся любовь к Святому старцу и Дивеевской обители через всю жизнь. Однако патриарх решил, что святыни следует отдать на хранение протоиерею Виктору Шаповальникову, жившему в подмосковном поселке Кратово.

Девятнадцать лет отец Виктор и его матушка бережно хранили вещи преподобного Серафима. Принимая приходящих к святыням, они неоднократно были свидетелями чудес и исцелений. В 1991 году икона, оклад и вещи преподобного были переданы им Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.

«Почти двадцать лет протоиерей Виктор Шиповальников был хранителем дивеевских святынь, – писал Святейший Патриарх Алексий в поминальном слове об отце Викторе. –Среди них была и икона Божией Матери «Умиление». Ныне эта икона пребывает в домовом храме патриаршей резиденции и ежегодно, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, выносится на всеобщее поклонение в Богоявленский Патриарший собор. Остальные святыни переданы Серафимо-Дивеевскому монастырю».

Сейчас икона Божией Матери «Умиление», принадлежавшая батюшке Серафиму, – эта драгоценнейшая святыня – находится в Патриаршем домовом храме у Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как и при Святейшем Патриархе Алексии, раз в год — в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы — она выносится на всеобщее поклонение в Патриарший Богоявленский собор в Москве.

Тропарь, глас 4:

К Богородице со умилением припадем,/ вси, грехми обремененнии,/ чудотворную Ея икону Умиления облобызающе/ и вопиюще со слезами:/ Владычице, приими моление недостойных раб Твоих/ и подаждь нам, просящим,/ велию Твою милость.

Молитва 1

О, Пресвятая Госпоже Владычице, Богородице Дево! Приими недостойныя молитвы наша, сохрани нас от наветов злых человек и от напрасныя смерти, подаждь нам прежде и радость в печали место даруй. И избави нас, о Госпоже Владычице Богородице, от всякаго зла, и сподоби нас, грешных рабов твоих, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники нас быти сподоби Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в безконечныя веки. Аминь.

Молитва 2

Приими, всеблагомощная, Пречистая Госпоже, Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единей прикладныя, от нас, недостойных рабов Твоих: от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных высшая явльшаяся, понеже бо Тебе ради бысть Господь Сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом и сподобихомся святаго Тела Его и пречистыя Крове Его; темже блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, херувимов светлейши и серафимов честнейши сущая. И ныне, всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и всякаго обстояния и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго; но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.