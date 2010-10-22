УПЦ КП отказали в строительстве собора в Симферополе

Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата отказано в выдаче разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка под строительство собора. Такое решение принято на сессии Симферопольского горсовета 21 октября.

Как сообщает «Крымское информационное агентство», в проекте решения сказано, что епархия просит предоставить участок площадью 0,4900 га по ул. Киевская (район учебно-воспитательного комплекса «Украинская школа-гимназия»).

За выделение земли проголосовали только девять депутатов. В общении с журналистами мэр Симферополя Геннадий Бабенко заявил, что вероисповедание является тонким делом, и депутаты, голосуя по данному вопросу, руководствуются своими вероубеждениями.

Это уже не первый отказ депутатов Симферопольского городского совета разрешить УПЦ КП построить в городе храм. Как РИСУ уже сообщала, на заседании, которое состоялось 23 сентября, депутаты приняли решение об отказе выделить земельный участок УПЦ КП. Тогда депутаты аргументировали свою позицию тем, что «Киевский Патриархат виновен в поддержке бандеровцев и расколе православия».

РиСУ