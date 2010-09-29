«Наши умы не должны занимать размышления о том, действительны или нет "таинства"» — Митрополит Владимир

Открывая во вторник, 28 сентября, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка заседание Комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам противодействия церковным расколам и их преодоления, глава комиссии Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир обратился к собравшимся с приветственным словом.

Прежде всего Владыка поблагодарил митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона за радушный прием в «индустриальном сердце Украины — Донбассе, где на берегах Северского Донца расположено духовное сердце региона — Свято-Успенская Святогорская Лавра — пятая и самая молодая лавра Русской Православной Церкви».

Как отметил Блаженнейший Митрополит Владимир, на прошлом заседании были определены приоритетные темы работы комиссии: систематизация существующих расколов, изучение существующих прецедентов уврачевания церковных разделений, уврачевание раскола в Украине, диалог со сарообрядчеством и профилактика расколов.

Нынешнее заседание планировалось посвятить работе над подготовленными рабочими группами документов.

Перед началом работы Предстоятель УПЦ высказал некоторые мысли, призванные задать тон обсуждению.

«Не случайно мы собрались на второй день после праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, — отметил в частности Блаженнейший Митрополит Владимир, обращаясь к членам комиссии. — Разделения и расколы – это раны на Теле Христовом, которое есть и Телом Церкви. Но Крест Христов для нас – это не символ смерти, а символ победы над нею. Символ Жизни и Воскресения.

Как когда-то перед христианами в Иерусалиме стал вопрос о выборе из трех найденных крестов Креста Христова, так и перед нами стоит вопрос о выборе спасительного пути преодоления разделения, которое ведет к погибели. Как прикосновение к истинному Кресту вернуло к жизни умершего в Иерусалиме, так и возвращение в спасительное лоно Церкви способно вдохнуть жизнь в лишенные благодати действия раскольников».

По словам Владыки, обращенным к присутствующим, «наши умы не должны занимать размышления о том, действительны или нет "таинства", совершенные в расколе. Мы должны еще и еще раз повторить мысль, высказанную нашим сопредседателем владыкой Иларионом на прошлом заседании, что внешняя форма таинства, совершенного в расколе, в случае возвращения раскольников в лоно Церкви, наполняется благодатной силой и уже не повторяется. Такой подход может применяться в случае реального прогресса в деле уврачевания раскола в Украине и касаться, прежде всего, вопроса о Таинстве Крещения».

Митрополит Владимир обратил также внимание присутствующих на евангельское чтение. «Это грозное обличение книжникам и фарисеям может быть полезным и нам в работе», – отметил Владыка. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете… Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!» (Мф. 23; 13, 24).

Блаженнейший Владыка выразил пожелание, чтобы это обоюдоострое слово Христово коснулось сердец пастырей, вышедших из спасительной ограды Церкви и пребывающих вне ее благодатного лона: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Мф. 23, 27-28).

В конце Предстоятель УПЦ Митрополит Киевский и всея Украины Владимир пожелал комиссии продуктивной работы в духе Евангелия и в соответствии с традициями и канонами Церкви.

http://orthodoxy.org.ua/tn/node/10864

