Одесская епархия УПЦ: униаты строят собор, чтобы отбить паству

В Одесской епархии Украинской православной церкви считают, что для строительства греко-католического собора в этом городе нет никаких оснований, а намерения его возвести имеют агрессивную политическую подоплеку.

"Совершенно очевидно, что никакой потребности в строительстве греко-католического храма в Одессе нет. Одесса - город православный", - подчеркнул секретарь епархии протоиерей Андрей Новиков в понедельник в интервью порталу "Интерфакс-Религия".

По убеждению священника, цель инициаторов строительства собора - прозелитизм, обращение православных верующих в униатство.

"Хоть сколь-либо заметного присутствия в Одессе греко-католиков не наблюдается. За счет кого собираются униатские проповедники формировать свою паству? Конечно же, за счет православных жителей Одессы, которых будут пытаться при помощи различных хитросплетений уловить в сети унии", - подчеркнул собеседник агентства.

Отец Андрей рассказал о многочисленных обращениях депутатов, представителей интеллигенции, широких кругов общественности, простых одесситов в епархиальное управление, возмущенных тем, что в историческом центре Одессы может появиться "собор той конфессии, которая запятнала свою историю сотрудничеством с нацистским оккупационным режимом, благословением эсэсовцев и боевиков так называемой "Украинской повстанческой армии", известной в народе под именем бандеровцев".

Священник также выразил недоумение попытками униатов многократно преувеличить численность своих последователей в Одессе. "Если серьезно, то все "данные" о высокой численности проживающих в Одессе греко-католиков взяты буквально "с потолка", - заявил он.

При этом отец Андрей сослался не только на многочисленные свидетельства очевидцев, но и на личный опыт.

"Дело в том, что по дороге на службу мне приходится проезжать мимо этого (униатского - "ИФ") храма. Обычно он закрыт. В праздники же там собирается несколько человек, зачастую польских католических монахинь, присланных, очевидно, для создания массовки. Каково же было мое удивление, когда я прочел в Интернете интервью "канцлера" греко-католической епархии, беззастенчиво утверждавшего, что на службу в тот самый храм стабильно собирается по 300-400 человек!" - рассказал священник.

По его мнению, "столь откровенная неправда, произносимая в СМИ человеком, считающим себя священнослужителем, еще раз убеждает в том, что Греко-католическая церковь не намерена отказываться от старого, проверенного иезуитского девиза: "Цель оправдывает средства".

Он также задал вопрос "обеспокоенным мнимым нарушением прав УГКЦ "экспертам": где были они, когда греко-католиками громились западноукраинские епархии Русской православной церкви", и "почему молчат эти "защитники прав и свобод" сегодня, когда во Львове тысячи православных верующих канонической Церкви заставляют молиться под открытым небом, запрещая получить хоть какой-нибудь участок под строительство православного собора".