Предстоятель УПЦ посетит Донецкую область
Официальный визит: 24-28 сентября
С 24 по 28 сентября состоится официальный визит Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Донецкую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой епархии, визит пройдет по такой программе:
24 сентября (пятница). День памяти преподобных отцев, иже во Святых Горах на Донце подвизавшихся.
8:30 - Божественная Литургия в Свято-Успенской Святогорской Лавре.
16:00 - посещение Свято-Георгиевского скита в с. Долина и Чудотворной Песчанской иконы Божией Матери в г. Изюме (Харьковская обл.).
25 сентября (суббота).
12:00 - посещение Свято-Александро-Невского собора в г. Славянске.
15:00 - освящение росписи Свято-Успенского храма в г. Константиновке.
26 сентября (воскресенье). Неделя перед Воздвижением.
16:00 - освящение новосооруженного Поклонного Креста во дворе Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Донецка.
Вечернее богослужение с чином воздвижения Креста.
27 сентября (понедельник). Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
9:00 Божественная Литургия в Свято-Николаевском кафедральном соборе г. Горловка.
28 сентября (вторник).
14:00 - Заседание комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.