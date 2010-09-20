Предстоятель УПЦ посетит Донецкую область

С 24 по 28 сентября состоится официальный визит Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Донецкую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой епархии, визит пройдет по такой программе:

24 сентября (пятница). День памяти преподобных отцев, иже во Святых Горах на Донце подвизавшихся.

8:30 - Божественная Литургия в Свято-Успенской Святогорской Лавре.

16:00 - посещение Свято-Георгиевского скита в с. Долина и Чудотворной Песчанской иконы Божией Матери в г. Изюме (Харьковская обл.).

25 сентября (суббота).

12:00 - посещение Свято-Александро-Невского собора в г. Славянске.

15:00 - освящение росписи Свято-Успенского храма в г. Константиновке.

26 сентября (воскресенье). Неделя перед Воздвижением.

16:00 - освящение новосооруженного Поклонного Креста во дворе Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Донецка.

Вечернее богослужение с чином воздвижения Креста.

27 сентября (понедельник). Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

9:00 Божественная Литургия в Свято-Николаевском кафедральном соборе г. Горловка.

28 сентября (вторник).

14:00 - Заседание комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.