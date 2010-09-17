У Кіровоград прибула чудотворна ікона Божої Матері «Почаївська»

16 вересня до Кіровограда з нагоди святкування 256-ої річниці міста прибула чудотворна ікона Божої Матері «Почаївська» зі Свято-Успенської Почаївської Лаври (Тернопільська область).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Спасо-Преображенського собору Кіровограда, де буде виставлена ікона.

Святиня пробуде в обласному центрі до 20 вересня, після чого відбуде назад до Почаївської Лаври. Настоятель собору запрошує всіх бажаючих відвідати святиню та спільно помолитися.

18 вересня з нагоди святкування Дня міста у всіх храмах Кіровограда будуть відслужені святкові молебні.

