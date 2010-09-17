У Кіровоград прибула чудотворна ікона Божої Матері «Почаївська»
11:13, 17 сентября 2010Православие
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З нагоди святкування 256-ої річниці міста
16 вересня до Кіровограда з нагоди святкування 256-ої річниці міста прибула чудотворна ікона Божої Матері «Почаївська» зі Свято-Успенської Почаївської Лаври (Тернопільська область).
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Спасо-Преображенського собору Кіровограда, де буде виставлена ікона.
Святиня пробуде в обласному центрі до 20 вересня, після чого відбуде назад до Почаївської Лаври. Настоятель собору запрошує всіх бажаючих відвідати святиню та спільно помолитися.
18 вересня з нагоди святкування Дня міста у всіх храмах Кіровограда будуть відслужені святкові молебні.
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