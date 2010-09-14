Митрополит Владимир обратился к Президенту по вопросу принятия ВР проекта Налогового кодекса

В понедельник, 13 сентября, Блаженнейший Митрополит Владимир обратился с письмом к Президенту Украины Виктору Федоровичу Януковичу по вопросу принятия Верховной Радой Украины проекта Налогового кодекса.

Как сообщил секретарь Блаженнейшего Митрополита Владимира епископ Переяслав-Хмельницкий Александр, на имя Предстоятеля Украинской Православной Церкви ежедневно поступают тысячи обращений граждан Украины, обеспокоенных проектом Налогового кодекса, который находится на рассмотрении в Верховной Раде. Официальная церковная позиция относительно этого вопроса изложена в письме на имя главы государства.

В документе в частности отмечается, что "вопрос о механизме учета физических лиц - налогоплательщиков вызывает в церковной среде дискуссии, которые угрожают общественному спокойствию", поэтому Предстоятель УПЦ считает необходимым еще раз выразить позицию Церкви по этому поводу.

«Православная Церковь считает, что принятие или отказ от идентификационного номера физического лица - налогоплательщика является делом личного выбора человека. Принятие такого номера или же отказ от него не могут рассматриваться как отступничество от веры или греховное деяние", - идет речь в письме. В то же время священноначалие УПЦ всегда настаивало на том, что "не следует заставлять принимать идентификационнные номера тех, кто сознательно не хочет этого делать».

Сегодня, когда продолжается дискуссия по поводу проекта Налогового кодекса Украины, Блаженнейший Митрополит Владимир считает своей пастырской обязанностью обратиться к главе государства, просьбой предусмотреть в Налоговом кодексе Украины возможность для физических лиц осуществлять любые платежи без идентификационного номера и утвердить для тех лиц, которые из религиозных или других убеждений не желают принимать идентификационные номера, альтернативную форму учета налогоплательщиков. А также обязать Государственную налоговую администрацию Украины в лице ее местных налоговых инспекций вносить на основании заявлений граждан отметки в паспорт относительно возможности осуществлять любые платежи без идентификационного номера и аннулировать идентификационные номера граждан, которые отказались от них.

Ниже приводим текст письма без сокращений.

«Уважаемый Виктор Федорович!



"На протяжении последних месяцев верные Украинской Православной Церкви выражают обеспокоенность в связи с обсуждением Верховной Радой Украины проекта Налогового кодекса Украины, внесенного на ее рассмотрение субъектами законодательной инициативы - народными депутатами Украины Катеринчуком М. Д., Кармазиным Ю.А., Ляпиной Е.М., Королевской Н.Ю., Матвиенко А.С., Тарасюком Б.И., Мартиненко М. В., Стретовичем В.М.

Поскольку вопрос о механизме учета физических лиц - налогоплательщиков вызывает в церковной среде дискуссии, которые угрожают общественному спокойствию, считаю необходимым еще раз выразить позицию Церкви по этому поводу.

Православная Церковь считает, что принятие или отказ от идентификационного номера физического лица - налогоплательщика является делом личного выбора человека. Принятие такого номера или же отказ от него не могут рассматриваться как отступничество от веры или греховное деяние.

С другой стороны, мы всегда настаивали на том, что не следует заставлять принимать идентификационныеі номера тех, кто сознательно не хочет этого делать (Послание Священного Синода Украинской Православной Церкви от 29.12.2003).

Поэтому сегодня, когда продолжается дискуссия по поводу проекта Налогового кодекса Украины, считаю своей пастырской обязанностью обратиться к Вам, уважаемый пане Президенте, со следующей просьбой:

1. Учитывая позицию Украинской Православной Церкви зафиксированную в ее официальных документах (решение Священного Синода от 19.05.1998 и от 29.12.2003), предусмотреть в Налоговом кодексе Украины возможность для физических лиц осуществлять любые платежи без идентификационного номера и утвердить для тех лиц, которые из религиозных или других убеждений не желают принимать идентификационные номера, альтернативную форму учета налогоплательщиков.

2. Обязать Государственную налоговую администрацию Украины в лице ее местных налоговых инспекций вносить на основании заявлений граждан отметки в паспорт относительно возможности осуществлять любые платежи без идентификационного номеру, а также аннулировать идентификационные номера граждан, которые отказались от них.



Призываю на Ваши труды Божие благословение

http://orthodox.org.ua/ru/node/7694