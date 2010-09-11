Митрополит Владимир молился за украинский народ на Гробе Господнем в Иерусалиме

В праздник Усекновения Главы Пророка и Предтечи Господня Иоанна (в ночь с 10 на 11 сентября) Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир совершил Божественную Литургию на Гробе Господнем в Иерусалиме. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

На Литургии в храме Воскресения Христова присутствовали около 600 паломников из Украины.

По словам представителей духовенства УПЦ, во время службы в храме Гроба Господня Гробница Господа в Кувуклии является жертвенником, где совершается проскомидия, а в пределе Ангела кладется плита, которая служит престолом.

Служба проходила на трех языках – греческом, арабском и славянском. Паломники приветствовали друг друга пасхальным возгласом: «Христос Воскресе!».

Данная паломническая поездка и торжественные Богослужения на Святой Земле приурочены к 75-летию Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Владимира.