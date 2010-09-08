Митрополит Владимир молился за онкобольных детей Украины на Святой горе Фавор

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир 7 сентября совершил Божественную Литургию на Святой горе Фавор. За Божественной Литургией Блаженнейший молился об онкобольных детях Украины.

Записки для молитвы с более чем тысячей имен онкобольных детей - воспитанников детских домов и интернатов, имена волонтеров и врачей из Охматдета и Института рака, подготовило молодежное братство Ионинского Монастыря.

Как известно, ежегодно, в праздник Преображения Господня (19 августа) на Святую гору Фавор сходит благодатное облако. Во время Божественной Литургии верующие, находящиеся на улице, отметили схождение облака, которое покрыло гору и храм Преображения Господня.

В храме Преображения Господня Блаженнейший Митрополит Владимир, духовенство и паломники имели возможность преклониться таким великим христианским святыням как чудотворная икона «Неувядаемый Цвет».

После чего делегация паломников УПЦ, по сложившейся традиции, окунулась в Святые Воды реки Иордан, также было совершено омовение в Генисаретском озере.

Группа посетила участок Русской Духовной Миссии Марии Магдалины в Тиверии, храм Марии Магдалины, с источниками; Церковь Умножения Хлебов и Рыб в местечке эль-Табаха; церковь Двенадцати Апостолов в Капернауме; Канну Галилейскую; Назарет.

Ожидается, что 8 сентября официальная делегация УПЦ посетит Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме, совершит Крестный Путь и посетит Храм Воскресения Христова.

Напомним, что паломническая группа во главе с Блаженнейший Митрополитом Владимиром

прибыла в аэропорт Бен-Гурион (Тель-Авив) 6 сентября. Поездка продлиться до 12 сентября.

Согласно программе, 10 сентября Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавит Божественную литургию на Гробе Господнем в Храме Воскресения Христова. Также группа паломников посетит храм Рождества Христова в Вифлееме, монастырь преподобного Феодосия Великого, Лавру преподобного Саввы Освященного, подворье Русской Духовной Миссии в Хевроне (побывают около Дуба Мамврийского), подворье в Иерихоне, монастырь преподобного Герасима Иорданского, гробницу святого праведного Лазаря Четырехдневного, Елеонскую гору (место Вознесения Господня), Гефсиманский сад, храм святого первомученика архидиакона Стефана, а также Александровское подворье в Иерусалиме.

Во время пребывания в Израиле Архипастыря сопровождают представители духовенства и мирян из разных епархий Украины, потрудившихся во славу Церкви.

Данную паломническую поездку организовал Паломнический центр Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви. Традиционно подобные мероприятия во главе с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром организуются несколько раз в год.