В Свято-Введенский мужской монастырь Киева прибыла чудотворная икона преподобномученицы Параскевы Римской

3 сентября, в Свято-Введенский мужской монастырь г. Киева (ул. Московская, 42) из Херсона прибыла чудотворная икона преподобномученицы Параскевы Римской с частицей святых мощей. Святыня будет находиться в обители в течение месяца – с 3 сентября по 3 октября.

Преподобномученица Параскева – единственная дочь родителей-христиан с молодых лет посвятила себя Богу. Она много времени уделяла молитве и изучению Священного Писания. После смерти родителей святая Параскева раздала все свое имущество нищим, и, подражая святым апостолам, начала проповедовать язычникам о Христе.

О ее деятельности было донесено императору Антонину Пию (138-161), и святая Параскева предстала перед судом. Бесстрашно исповедала она себя христианкой. Ни обещания почестей и материальных благ, ни угрозы мучениями и смертью не поколебали твердости святой и не отвратили ее от Христа. Она была предана зверским истязаниям. Ей на голову надели раскаленный шлем и бросили в котел с кипящим маслом и смолой. Однако силой Божьей святая мученица осталась невредимой. Император, желая проверить, горячо ли содержимое котла приказал святой Параскеве брызнуть на него из котла. Святая исполнила повеление и смола, попавшая на лицо императора, выжгла ему глаза. Раскаявшись, Антонин стал просить у святой мученицы прощение, и она исцелила его. Видя силу молитвы святой, император и многие из его слуг приняли святое Крещение. После этого император отпустил святую Параскеву на свободу.

Переходя с проповедью Евангелия с одного места на другое, святая Параскева пришла в город, где правителем был Асклипий. Здесь святую опять судили и приговорили к смерти. Ее повели к огромному змею, жившему в пещере, куда бросали приговоренных к смерти преступников. Святая Параскева крестным знамением поразила змея и осталась невредимой. Асклипий и горожане, видя такое чудо, уверовали во Христа и отпустили святую. Она продолжала свою проповедь. В городе, где правителем был некто Тарасий, святая Параскева приняла мученическую кончину. После жестоких истязаний ее обезглавили.

Мощи святой Параскевы были перенесены в Константинополь, где их в 1200 году видел русский паломник Антоний. В Константинополе, на левой стороне бухты Золотой Рог, в местности Хас-Киой, был построен храм во имя святой Параскевы, который сохранился и до наших дней. Ныне часть главы святой Параскевы находится в Афинах, в храме, построенном в ее честь. Еще часть главы святой преподобномученицы хранится в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой Горе Афон.

Согласно преданию, на месте мученической кончины святой Параскевы образовался целебный источник. Не одно столетие возле этого источника возводились храмы в честь святой преподобномученицы. В период средневековья таких храмов было шесть, остатки одного из которых сохранились и поныне. В 1864 году над святым источником был основан женский монастырь в честь святой Параскевы (урочище Топлу, Крым), который существует и сегодня.

Святая преподобномученица Параскева считается целительницей разных недугов, особенно болезней глаз, поэтому на иконах ее изображают держащей в руке блюдо, на котором видны глаза.

День святой угодницы Божией Святая Церковь чтит 8 августа (н.ст.).

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