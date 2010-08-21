В Глинской пустыни прославили в лике святых трех угодников Божьих

21 августа, в Свято-Рождества Пресвятой Богородицы Глинской пустыни (село Сосновка Глуховского района Сумской области) за Божественной Литургией, которую возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир, состоялся чин прославления трех угодников Божьих, которые несли монашеское послушание в этой обители. Богослужение совершалось под открытым небом на территории монастыря. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.



Его Блаженству сослужили: митрополит Самтависский и Горийский Андрей (Грузинская Православная Церковь) архиепископы: Курский и Рыльский Герман, Полоцкий и Глубокский Феодосий, Черниговский и Новгород-Сиверский Амвросий, Конотопский и Глуховский Лука, епископы: Уманский и Звенигородский Пантелеимон, Макеевский Варнава, Нежинский и Прилуцкий Ириней, Макариевский Иларий, Сумской и Ахтырский Евлогий, Переяслав-Хмельницкий Александр, а также духовенство епархии.



За литургией молились представители власти региона во главе с губернатором Сумщины Юрием Чмирем.



Священный Синод Украинской Православной Церкви решением от 25 марта 2009 года (журнал № 9) благословил для местного прославления и поклонения: схимитрополита Серафима (Мажуги), схиархимандрита Андроника (Лукаша), схиархимандрита Серафима (Романцова).



За богослужением была отправлена последняя панихида за ушедшими подвижниками после чего были зачитаны решения Священного Синода УПЦ и жизнеописання прославленных святых. Дальше были спеты тропарь, кондак и величание новопрославленим святым, во время чего из алтаря вынесли для молитвенного поклонения их иконописные изображения.



По окончании службы, Митрополит Владимир поздравил присутствующих с прославлением новых угодников Божиих и пожелал их молитвенного заступления перед Всевышним.



"Пусть по молитве святых угодников Божиих Господь поможет каждому из нас быть достойным гражданином и хорошим христианином. Пусть по молитвами новых святых Господь всех нас благословит миром и помилует каждую семью и каждого человека", - сказал Архипастырь.



В свою очередь управляющий Конотопсько-Глуховской епархией поздравил Предстоятеля Украинской Православной Церкви с сегодняшним событием и пожелал ему, чтобы Господь за молитвой глинских старцев дарил крепкое здоровье и долгие годы жизни.



Поздравил собравшихся и архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, который подарил монастырю обид преподобной княгини Ефросинии Полоцкой с частью ее мощей.



Напоследок к многочисленному собранию обратился представитель Грузинского Патриархата митрополит Самтависский и Горийський Андрей, который в своем слове сказал следующее:





"Эти святые являются основой, которая объединяет Православие, которая объединяет всех людей. Они являются духовными отцами украинцев, россиян, грузинов, греков, армян, которые к ним приходили. И сегодня их покров стал еще шире и благодатней, они покрывают и молятся за всех нас. Поэтому вместе с Украинской Церковью в этот день радуется Церковь Грузинская и весь народ Божий".



