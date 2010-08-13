В храме Рождества св. Николая состоялся первый молебен

В еще незавершенном и единственном в Украине храме в честь Рождества Святого Святителя и Чудотворца Николая, что в Лемешевском монастыре (с.Лемешевка Калиновского района Винницкой области) состоялся первый молебен.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

11 августа 2010 года в еще незавершенном храме был отслужен первый молебен с акафистом Святителю Николаю, а после этого была совершена Божественная литургия в главном Иоанно-Богословском храме обители, после которой крестный ход во главе с настоятелем архимандритом ФЕОДОСИЕМ впервые обошел вокруг нового храма.

Отец ФЕОДОСИЙ поздравил всех, прибывших разделить радость торжества священнослужителей и мирян с праздником и выразил надежду в то, что молитвами Святителя Николая, его храм будет вскоре достроен.

В Винницкой епархии также сообщили, что в начале 2010 года настоятель Свято-Иоанно-Богословского мужского монастыря, что в с. Лемешевке Калиновского района Винницкой области, архимандрит Феодосий (ШКЛЯРУК) обратился к архиепископу Винницкому и Могилев-Подольскому Симеону за благословением на строительство трапезного храма в честь Рождества св. Николая в Лемешевском монастыре.

Благословение от архиерея было получено и вскоре началась подготовка проектной документации и одновременно стройматериалов.

Теперь в храме возведены фундамент с цокольным этажом и стены.