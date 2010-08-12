В Кременчуге открыт храм Иоанна Воина

Сегодня в день Святого Великомученика Иоанна-Воина, на территории Кременчугского военного лицея с усиленной военно-физической подготовкой (Полтавская обл), был открыт храм носящий имя Святого.

Как сообщает корреспондент УНИАН, инициатива строительства храма принадлежит начальнику лицея Владимиру ПОЛЯКОВУ и была в 2005 году активно поддержана воспитанниками и педагогами лицея.

«В старину при всех полках был полковой батюшка и военные ходили в церкви, построенные при частях. Мы решили, что нам тоже необходимо построить часовню, а построили храм. Котлован для него начинали копать сами лицеисты в 2005 году» ,- сказал В.ПОЛЯКОВ.

Сегодня в храме была отслужена первая литургия. Ее провел Благочинный Кременчугского округа отец Иоанн.

В самом храме некоторые подсвечники сделаны из гильз, из стволов пушки и дисков пулеметов.

«Такие подсвечники указывают на то, что храм не простой, а с военной тематикой» ,- сказал В.ПОЛЯКОВ.

Еще одной особенностью храма является натяжной потолок с изображением святых.

В новом храме уже изъявили желание венчаться бывшие воспитанники лицея.