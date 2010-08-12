В Херсонской обл. организован православный детский лагерь

В Херсонской области на базе Свято-Григорьевского мужского монастыря (с. Красный Маяк, Бериславский район) организован Православный детский лагерь отдыха «Ковчег».

Как сообщает пресс-служба УПЦ МП благотворительный Православный детский лагерь отдыха организовывается уже третий год подряд по благословению епископа Новокаховского и Генического Иоасафа.

В этом году лагерь был организован на базе Свято-Григорьевского Бизюкова мужского монастыря. Инициатором и организатором отдыха для детей явился епархиальный отдел по делам семьи совместно с общественной организацией «Православный родительский комитет» (ПРК) г. Каховка.

В этом году лагерь принимает в две смены 50 детей из разных уголков Украины. Духовное окормление детей осуществляют насельники обители и педагоги каховских общеобразовательных школ.

Этот лагерь призван дать детям возможность полноценного отдыха и оздоровления в летний период, а также способствовать более глубокому и осмысленному приобщению детей к церковной жизни.

Организация жизни православного лагеря – в соответствии с церковным укладом: общие утренняя и вечерние молитвы, молитвы к трапезе и после трапезы, чтения житий святых во время трапезы и причащение Святых Христовых Тайн.

Справка УНИАН. Свято-Григорьевский Бизюков мужской монастырь официально основан в 1803 году.

Просуществовал до середины лета 1922 года, однако после окончательного установления советской власти, монастырь прекратил свое существование.

С 1992 год происходит возрождение монастыря.

Монастырь находится в юрисдикции УПЦ МП (Новокаховская и Береславская епархия).