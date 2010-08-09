Митрополит Владимир освятил придел в честь св. Димитрия Солунского

Предстоятель Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) Митрополит Владимир 8 августа посетил Немиров Винницкой области, где освятил нижний придел в честь святого Димитрия Солунского в Свято-Архангело-Михайловском храме города.

Как передает корреспондент УНИАН, Митрополиту сослужили архиепископы: Тульчинский и Брацлавский Ионафан, Винницкий и Могилев-Подольский Симеон, епископ Переяслав-Хмельницкий Александр, а также духовенство региона.

Участие в богослужении принял и глава Винницкой областной государственной администрации Николай Джига.

Свято-Архангело-Михайловский храм в Немирове был построен по инициативе настоятельницы Свято-Троицкого Немировского женского монастыря игуменьи Херувимы (Грицишиной) при активном участии и спонсорской поддержке Украинской компании "Nemiroff".

Освящение места под строительство Свято-Михайловского храма состоялось 21 ноября 2000 года - в день памяти архистратига Божьего Михаила.

В 2004 году был сведен нижний храм во имя святого мученика Димитрия Солунского. Этого же года начато строительство верхнего храма. 1

3 сентября 2008 года Блаженнейший Митрополит Владимир освятил главный придел храма во имя Архистратига Божьего Михаила.