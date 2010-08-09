В Тернопольской области буде духовный комплекс Святой Праведной Анны

В Тернопольской области в селе Лишня Кременецкого района заложили первый камень под строительство духовного комплекса Святой Праведной Анны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Бучачской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, духовный комплекс решено построить рядом с целебным источником в честь Святой Анны, который посещают тысячи паломников и туристов. По случаю установки на месте построения духовного комплекса креста и символического камня возле источника состоялась литургия, на которую собрались паломники из окружающих сел Кременецкого и Шумского районов. Праздничную литургию под открытым небом возглавил епископ НЕСТОР, ему сослужили настоятель прихода св. Анны протоиерей Андрей ЛЮБУНЬ, благочинный Кременецкого района протоиерей Владимир БУГРАК, настоятель Крестовоздвиженского храма города Кременец протоиерей Василий ЯРМОЛЮК и духовенство района.

После завершения богослужения все присутствующие были окроплены освященной водой, также был освящен крест и камень под строительство духовного комплекса.

После литургии епископ НЕСТОР вместе с духовенством также отслужил заупокойную литию на братской могиле за упокой душ воинов УПА.

Справка УНИАН. Первое историческое упоминание об источнике Св. Анны датируется 1625 годом. Возле источника стояла деревянная часовня, в которой находилась фигура святой.

В XVIII веке опекать село и источник Св. Анны начал помещик Николай Катлубивский.

В 1943 году во время Второй Мировой войны немцы сожгли сельский храм, источник оставался в своем естественном виде.

В 1974 году представители коммунистической власти разобрали деревянную часовню и сожгли ее в лесу. 7 августа 1991 года в день Успения Праведной Анны была освящена восстановленная часовня.