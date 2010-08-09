В Лядовском скальном монастыре состоится ярмарка
В Лядовском скальном мужском монастыре (Винницкая область) состоится ярмарка.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Винницкой епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Ярмарка откроется 11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, а также престольного праздника обители возле монастырской горы на берегу Днестра.
На ярмарке, которая начнет свою работу после торжественной Литургии в Лядовском монастыре, будут представлены православные книги, иконы, предметы церковной утвари, изделия монастырских промыслов и народных мастеров.
Также на Лядовской ярмарке будут торговать и продуктами питания и промышленными товарами.
Возрождение Лядовской ярмарки приурочено к 1000-летию основания Лядовского Усекновенского скального мужского монастыря преподобным Антонием Печерским.