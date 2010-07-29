Митрополит Владимир молится о раскрытии обстоятельств взрыва храма в Запорожье

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР призывает христиан к молитве и просит Божьей помощи правоохранительным органам в раскрытии обстоятельств взрыва в Свято-Покровском храме Запорожья.

Об этом УНИАН сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Предстоятель УПЦ передал искренние соболезнования и молитвенную поддержку священникам и верующим Запорожской епархии и жителям Запорожья.

“Церковь молится за упокой души новопреставленной инокини Людмилы, которую Господь принял в ту обитель, где нет ни скорби, ни печали, ни страданий, ни болезней, а жизнь вечная и вечная радость. Церковь молится о выздоровлении всех пострадавших во время взрыва. Церковь молится за представителей правоохранительных органов и просит, чтобы Господь дал им разума и сил как можно скорее раскрыть это преступление и сделать невозможным повторение подобного”, - отметил митрополит ВЛАДИМИР.

Он также отметил, что “церковь молится и за тех, кто стал слугой зла и поднял руку на людей, которые являются образом Божьим, и на храм, который является домом Божьим”. “Церковь просит, чтобы Господь их вразумил и обратил к покаянию и отречению от служения злу. «Не обманывайтесь: Бог попран не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». И лучше человеку получить сейчас наказание за преступление, чем быть обреченным на вечные муки”, - подчеркнул митрополит ВЛАДИМИР.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в 16.26 в Октябрьском районе Запорожья произошел взрыв самодельного безоболочного взрывного устройства в Свято-Покровском храме УПЦ МП, в результате которого монахиня Людмила получила ранения, не совместимые с жизнью, и умерла в реанимационном отделении горбольницы, еще 8 человек получили ранения, квалифицированные как "легкие", а в здании храма были повреждены конструкции и внутренняя отделка.