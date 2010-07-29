В День крестителя Руси тысячи киевлян спели Митрополиту Владимиру "Многая лета"

Мероприятия по случаю празднования Дня крещения Руси в столице завершились вечером, 28 июля, грандиозным рок-концертом на Певчем поле у стен Киево-Печерской Лавры, сообщает «Глас народа».

«Концерт очень нестандартный – на одной сцене мы попробовали объединить музыку и слово, искусство и духовную составляющую. И приложим все усилия, чтобы эти две составляющие гармонично сочетались в воспоминании нашей истории, и тех ценностей, которые подарило нам Владимирово Днепровское крещение», - отметил ведущий концерта, один из организаторов празднования, генеральный продюсер музыкального канала Enter Юрий МОЛЧАНОВ.

Концерт открылся выступлением хора Киевских духовных школ под управлением игумена Романа (ПОДЛУБНЯКА).

С пастырским словом со сцены Певческого поля к присутствовавшим обратился Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Владимир.

Тысячи зрителей приветствовали Блаженнейшего стоя.

В своем слове Митрополит Владимир отметил значимость личности князя Владимира и его исторического выбора Православной веры.

"Князь Владимир был неординарным человеком. Ему были известны грехи и беззакония до того, как он принял крещение и окрестил киевлян в нашем Иордане - Днепре. Но Господь как раз и выбирает таких людей, чтобы показать какие чудеса может творить вера. Святой князь Владимир показал путь к Богу, и именно вера на его примере показывает, к чему необходимо стремиться, чтобы называться живым существом и в этой жизни и жизни вечной", - сказал предстоятель УПЦ.

Также Митрополит Владимир призвал собравшихся совершенствовать свою духовность и прислушиваться голосу Церкви, "чтобы в своей жизни найти истину и прийти к Богу".

В свою очередь, организаторы праздника – Международная общественная организация «День крещения Руси» и Монастырь Свято-Покровская Голосеевская пустынь поздравили Блаженнейшего Владыку с днем Ангела и подарили корзину живых цветов.

Предстоятель УПЦ благословил всех собравшихся, после чего начался концерт, в котором приняли участие группы «Бум-Бокс» и рок-группа из России - «Воскресение».

Хед-лайнерами концерта стала группа «Братья Карамазовы».

Со сцены Певческого поля украинцев поздравили люди искусства и культуры, общественные деятели, духовенство и известные богословы.

Также было показано видео-обращение Патриарха Кирилла, в котором Святейший поздравил украинцев с Днем крещения Руси.

Отметим, что мероприятие состоялось вечером, через несколько часов после того, как завершился визит Патриарха Кирилла в Украину.

Прямую трансляцию концерта вел «Первый национальный канал».

Как сообщили организаторы праздника, повтор трансляции празднования Дня Крещения Руси на Певческом поле состоится на центральных телеканалах в ближайшее время.

Напомним, что в этом году Украина впервые празднует День Крещения Руси совместно с Российской Федерацией: отныне в обеих странах этот праздник является государственным, и отмечается 28 июля, в день равноапостольного князя Владимира. В конце мая Госдума РФ внесла День Крещения Руси в список памятных дат.

В Украине День Крещения Руси получил статус официального праздника в 2008 года по инициативе международной общественной организации «День Крещения Руси», объединяющей известных деятелей культуры, представителей деловых кругов и общественности.