В церкви взорвали самодельный фугас мощностью 500 г тротила

Причиной взрыва в Свято-Покровской церкви в Запорожье, в результате которого погиб один человек, стало, по предварительным данным, самодельное взрывное устройство.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Запорожской ОГА Борис ПЕТРОВ, сославшись на предварительную информацию экспертов.



"Предварительно это было взрывное устройство безоболочное - фугасное взрывное устройство, самодельное. Взрыв был эквивалентен приблизительно 500 граммам тротила", - сказал Б.ПЕТРОВ.



Он также отметил, что в результате обследования экспертами-взрывотехниками помещений Свято-Покровской церкви Запорожья и прилегающей территории, других взрывоопасных предметов обнаружено не было.



