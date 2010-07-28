Взрыв в Свято-Покровском храме произошел во время вечерней службы

Взрыв внутри Свято-Покровского храма в Запорожье произошел непосредственно во время вечернего богослужения.



Об этом УНИАН настоятель Свято-Покровского храма Украинской православной церкви Московского патриархата, секретарь Запорожской епархии отец ЛЕОНИД.



"Взрыв произошел внутри здания прямо во время вечерней службы и был настолько сильным, что серьезно пострадали не только люди, но и само здание", - сказал он.



По словам отца ЛЕОНИДА, в результате случившегося серьезно повреждены иконостас, внутренне убранство храма и даже конструкции здания.



"Теперь храм в таком состоянии, что нужен капитальный ремонт", - констатировал он.



Пока неизвестно, какой конкретно взрывоопасный предмет стал причиной чрезвычайного происшествия. По данным руководства прокуратуры Запорожской области, внутри здания продолжают работать взрывотехники. "И только после завершения ими обследования можно будет предметно говорить о причинах взрыва и о том, как произошедшее будет квалифицировано в рамках Уголовного кодекса Украины", - отметили в прокуратуре.



Как сообщал УНИАН, сегодня в 16.26 в Свято-Покровском храме в Запорожье произошел взрыв, в результате которого пострадали 9 человек, один из которых - матушка, работавшая в храме, госпитализирована в тяжелом состоянии в реанимационное отделение больницы.







