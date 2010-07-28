В Запорожье взорвали церковь: пострадала матушка

В храме Украинской православной церкви на Малом рынке в Запорожье сегодня, 28 июля, был взрыв. Один из служителей взорванного храма рассказал корреспонденту "РепортерUA ", что "возле двери в храм лежал сверток, на него никто не обращал внимания - он и взорвался. Взрывной волной снесло пол церкви внутри. Снаружи видны только разбитые стекла. При взрыве пострадала матушка. Ее с сильными ожогами и рваными ранами скорая увезла в пятую горбольницу".



Как передает корреспондент издания, который находится на месте, к месту происшествия сбежалось много людей. Некоторые из них говорят, что живут за два квартала от произошедшего и слышали взрыв даже там.



На месте работают милиция, МЧС, медики. Также на месте работают взрывотехники. Не исключают, что взрыв может повториться. Всех людей просят отойти на большое расстояние от храма.



Напомним, сегодня отмечают Крещение Руси.



