Завершился визит Патриарха Кирилла в Украину

28 июля завершился Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Украинскую Православную Церковь.

В аэропорту «Борисполь» Святейшего Владыку провожали Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, первый вице-премьер Украины А.КЛЮЕВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине М.ЗУРАБОВ, собор иерархов и духовенства.

Визит Патриарха Кирилла в Украину продолжался с 20 по 28 июля.

Согласно программе визита, во вторник вечером патриарх посетит одесский кафедральный Успенский собор и Свято-Успенский мужской монастырь.

21 июля Патриарх освятил Спасо-Преображенский собор.

22 июля состоялась встреча предстоятеля РПЦ с общественностью города.

24-25 июля Патриарх Кирилл отправился в Днепропетровск, где встретился с духовенством епархии, освятил Воскресенский храм, возглавил литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, почтил память героев русско-турецкой войны у монумента в Севастопольском парке.

Также он заложил капсулу с памятной грамотой в будущий храм на территории Южного машиностроительного завода им. А.Макарова (Южмаш).

Патриарх посетил Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара и областную больницу им. И.Мечникова.

В Киев Патриарх Кирилл пребывал 25-28 июля. Святейший посетил Софийский собор, Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.

26 июля в Киево-Печерской лавре Патриарх возглавил выездное заседание Синода Русской Православной Церкви.

27 июля патриарх Кирилл совершил торжественный молебен на Владимирской горке. После молебна Патриарх встретился с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

В тот же день патриарх посетил Ионинский мужской монастырь. Вечером, 27 июля, накануне дня празднования дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, патриарх Кирилл возглавил Всенощную на площади перед Успенским собором в Киево-Печерской лавре.

28 июля патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию на Соборной площади Киево-Печерской лавры.

После литургии на территории Верхней Лавры Патриарх посетил открытие выставки, посвященной наследию святого равноапостольного князя Владимира. Праздник продолжился крестным ходом к Дальним Пещерам, где Патриарх совершил молебен и преподал свое патриаршее благословение.

Напомним, что сегодня, в день отъезда патриарха, в Киеве на Певческом поле, у стен Киево-Печерской лавры состоится рок-концерт, посвященный Дню крещения Руси.



