Патриарх Кирилл призвал украинцев хранить чистоту православия

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл призывал украинцев сохранять духовное единство Святой Руси и чистоту веры православной веры.

Об этом Святейший сказал сегодня, 28 июля, за Божественной литургией в Киево-Печерской лавре в День Крещения Руси, сообщает «Глас народа».



«Когда народ наш жил этой праведностью, тогда и стало называться Отечество наше Святой Русью… Как величайшую ценность через тысячу лет мы пронесли и проносим великий идеал Святой Руси - общности людей, в которой главной доминантой жизни является праведность. И как бы снисходительно и презрительно ни взирали на нашу детскую и наивную веру сильные мира сего, как бы ни пытались они обливать ее грязью и презрением, мы со смирением и в простоте сердец будем хранить эту наивную веру, что помогала народу нашему встать и на защиту Отечества, и веру сохранить, и детей воспитывать, несмотря на страшные гонения и притеснения», - сказал глава РПЦ.



При этом он отметил, что сегодня люди, опираясь на помощь Божию, стремятся достичь государственного устройства, обретения независимости, поддержания культурной жизни.

Однако Святейший подчеркнул, что «нельзя от имени Божия призывать людей к тому, к чему Сам Спаситель их не призывал».



«Верим, что проникая в смысл того, чему мы учимся через сегодняшнее Евангельское чтение, мы и впредь будем хранить чистоту веры православной, мы и впредь будем иметь перед своим взором идеал Святой Руси, и, живя в разных государствах, будем вспоминать о едином прошлом, сохранять духовное единство народа, у которого один и тот же Божественный идеал жизни - справедливость и праведность», - подытожил Патриарх Кирилл.

