Патриарх Кирилл и митрополит Владимир возглавили Богослужение в Лавре

28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия, отмечается День крещения Руси.



В этот праздник Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершили Божественную литургию в Успенской Киево-Печерской лавре. В числе сослуживших были члены Священного Синода Русской Православной Церкви, собор иерархов из разных стран, многочисленное духовенство.



Богослужение совершалось на престоле, установленном под сенью на площади перед Успенским собором обители. На престоле находился ковчег с частицей честных мощей святого равноапостольного великого князя Владимира. Вся площадь перед Успенским собором лавры была переполнена людьми. Тысячи жителей Киева и паломников пришли в этот праздничный день, чтобы помолиться вместе со Святейшим Патриархом Кириллом и Блапженнейшим митрополитом Владимиром. Богослужение транслировалось украинским телевидением.



За малым входом в связи с решением Священного Синода, определившим канонический и юридический статус митрополичьего округа в Республике Казахстан, Святейший Патриарх Кирилл возвел архиепископа Казахстанского и Астанайского Александра в сан митрополита.



После чтения Евангелия Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к молящимся за богослужением с проповедью.



По окончании Божественной литругии Святейшего Владыку приветствовал Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир.



В память о совместной молитве Блаженнейший Владыка преподнес Святейшему Патриарху Кириллу митру. Затем Его Святейшество обратился со словом к Блаженнейшему митрополиту Владимиру.



Святейший Владыка передал Предстоятелю Украинской Православной Церкви наперсный крест и две панагии, а Киево-Печерской обители - Евхаристические сосуды.



Затем Его Святейшество благословил раздать всем молящимся на площади иконки Пресвятой Богородицы.



Затем сослужившие Святейшему Патриарху Кириллу и Блаженнейшему митрополиту Владимиру иерархи и духовенство в преднесении ковчега с мощами святого равноапостольного князя Владимира проследовали крестным ходом от Ближних к Дальним пещерам лавры. Святейший Владыка совершил у Дальних пещер молебен, после чего с балкона митрополичьей резиденции окропил собравишихся святой водой и поздравил их с праздником.



Служба коммуникации ОВЦС/Пресс-служба Святейшего Патриарха

